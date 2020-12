X Factor: ecco chi potrebbe sostituire Alessandro Cattelan nel 2021

Alessandro Cattelan ha condotto X Factor per dieci edizioni

È passata solo una settimana dall’annuncio shock di Alessandro Cattelan di lasciare dopo dieci edizioni la conduzione di X Factor Italia. Purtroppo i bar sono chiusi, ma nelle chat degli appassionati del talent show canoro di SkyUno e nelle conference call degli addetti ai lavori la domanda è una sola: chi lo sostituirà? Noi di TvZoom abbiamo fatto un sondaggio, assolutamente privo di scientificità, tra colleghi e fan per capire quali sono i nomi più graditi.

La super favorita

Senza troppa fatica il nome più gettonato, e forse anche la scelta più logica, è quello di Lodovica Comello, già conduttrice di Italia’s Got Talent (programma sempre prodotto da Fremantle e messo in onda da Sky su Tv8) e quindi avvezza alla grammatica da talent show. Sarebbe la scelta più naturale e il fatto di essere donna di fatto depotenzierebbe anche inutili, ma inevitabili, confronti con Cattelan.

Gli altri nomi che circolano nell’aria sono abbastanza sorprendenti. Quelli con la memoria più lunga citano Matteo Maffucci, cantante degli Zero Assoluto, ex vj di Mtv e provinato dieci anni fa proprio insieme a Cattelan, come rivelò Vanity Fair di fatto bruciando la sua candidatura. Maffucci oggi ha superato i 40 anni e oltre a fare il cantante è anche un imprenditore di successo nel mondo del digital entertainment, quindi forse sarebbe più adatto (anzi perfetto) per un ruolo da giurato.

Gli outsider

Altro nome gettonato è quello di Nicolò De Devitiis, ex Iena, in orbita Sky da anni e conduttore di un’edizione di Dance Dance Dance, talent show di FoxLife. Ha 30 anni, una buona dose di ironia e quindi potrebbe essere il Cattelan di 10 anni fa.

Altro nome per i nostalgici è quello di Marco Maccarini, storico vj di Mtv, over 40, ma con tanta esperienza alle spalle e quindi una sicurezza per il programma. Insomma, quattro candidati di tutto rispetto.

@AndreaAAmato

(Nella foto, da sinistra, Lodovica Comello, Matteo Maffucci, Nicolò De Devitiis e Marco Maccarini)