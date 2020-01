Lodovica Comello: 2020, l’anno in cui divento mamma

«Il 2020 sarà un anno molto particolare per me. Sarò alle prese con pannolini e pappe, vedrò ogni cosa da un punto di vista nuovo». La conduttrice di Italia’s got talent racconta ai microfoni di TvZoom quali sono i suoi concorrenti preferiti di tutte le edizioni e loda Joe Bastianich : «Una sorpresa vederlo così a suo agio. Ha evidenziato una notevole sensibilità artistica».

Un bel salto, diventare mamma. Significa abbandonare l’egotismo visuale in cui c’è spazio per orizzonti di carriera o individuali, o a due, e unire agli stessi orizzonti una condivisione di intenti speciale. «Già quest’anno, portando in grembo mio figlio sul palco di Italia’s got talent, sentivo che qualcosa stava cambiando», dice Lodovica Comello .

La seconda puntata del talent show targato Fremantle continua con le Audizioni e va in onda stasera, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21.30, su TV8. In giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.



Nella prima puntata Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l’accesso in finale, premiando l’esibizione della squadra di Taekwondo. Questa settimana sul palco troveranno spazio le performance più diverse: quella del piccolo sassofonista, che con i suoi 5 anni è il più giovane concorrente di questa edizione, o del rapper sordo, capace di tenere il ritmo senza sentire la musica. In questa puntata, anche Joe Bastianich salirà sul palco per giocare con Chico, un cane ben addestrato in grado di rispondere ai suoi comandi in inglese. In scena pure un “escapologo”, che cercherà di liberarsi da una macchina molto pericolosa, e l’esibizione delle Tre Grazie di Canova.

