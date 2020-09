Ascolti tv 10 settembre digital e pay: Eddie Murphy batte i gemelli Scott e Brad Pitt

Discreto esordio per Fratelli in Affari con i vip. Tre native digitali free superano il 2% di share in prima serata: su Iris Beverly Hills Cop II a 500mila e 2,4%. Su 20 per Interstellar 472mila spettatori con 2,72% di share. Su Cielo Prey – La Preda 412mila spettatori e il 2%.

Ascolti: in access Guess my age batte Deal with, Cortesie per gli ospiti, Criminal Minds e Uomini e donne

Fine della fase delle ultra repliche sulla tv generalista giovedì 10 settembre. Su Sky in evidenza l’intrattenimento: su Sky Uno XFactor 2020 – Making Of ha raccolto 48mila spettatori lineari e lo 0,2%. Sulle native digitali free simulcast parziale Discovery per il battesimo di Fratelli in Affari a 425mila e 1,9% in versione vip con i gemelli Jonathan e Drew Scott alle prese con Brad Pitt.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Iris vince con Eddie Murphy

In prima serata su Iris Beverly Hills Cop II a 500mila e 2,4%.Su 20 per Interstellar 472mila spettatori con 2,72% di share. Su Cielo Prey – La Preda 412mila spettatori e il 2%. Su Tv8 11 Settembre senza Scampo 381mila spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Elementary a 300mila e 1,5%. Sul Nove la prima puntata di Gino Cerca Chef ha raccolto 298mila spettatori con l’1.4%. Su Real Time la prima puntata di Fratelli in Affari: SOS Celebrity ha riscosso 280mila spettatori e l’1.3%; se si considerano le emissioni su Real Time +1 e HGTV il bilancio sale a 425mila spettatori e l’1,9%.Su La5 Quando Meno te lo Aspetti a 266mila e 1,38%. Su Rai Movie Fraulein a 223mila spettatori e 1%.Su TopCrime Law & Order 191mila spettatori con 0,85%. Su Rai Premium L’amore sotto il segno… a 179mila e 0,84%, su Cine34 Profondo Rosso 135mila spettatori con lo 0,7%. Su La7d la serie tv Hawthorne ha registrato 108mila spettatori e 0,5%.

In access su Tv8 la nuova puntata di Guess My Age a 511mila spettatori con il 2,3%; su Nove Deal With It – Stai al Gioco 473mila spettatori con 2,1%. Su Real Time la nuova stagione di Cortesie per gli Ospiti 409mila spettatori e 1,9%. Su Rai4 Criminal Minds a 418mila e 1,9%. Su La5 Uomini e Donne 310mila spettatori e l’1,5% (finale a 372mila e 1,7%).

Al mattino Su Tv8 Ogni Mattina 59mila spettatori con l’1,1%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina Dopo il Tg 133mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 Aria di Primavera 287mila spettatori con il 2.9%, Vite da Copertina con Rosanna Cancellieri alla conduzione ha ottenuto 156mila spettatori con l’1,7%.

In seconda serata su Tv8 alle 23.15 Django Unchained 199mila spettatori e 2,5%. Su Nove alle 22.59 Restaurant Swap – Cambio ristorante 134mila spettatori e 0,9%. Su Rai4The Unxplained a 118mila spettatori e l’1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fratelli in Affari SOS Celebrity)