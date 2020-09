Ascolti tv analisi 10 settembre: Amendola vince a metà. Da Del Debbio dimagrito Meloni batte Salvini. Gentili nuova Gruber?

Ascolti, trend talk: picco di Del Debbio con la Meloni, che gli rende il 7,5% nel passaggio da 25 minuti circa. Più di quanto non apportato ieri da Matteo Salvini a Mario Giordano.

Ha funzionato Giorgia Meloni nella parte canonica del programma: il picco della trasmissione al debutto su Rete 4 è stato di quasi 1,8 milioni con uno share medio del 7,5% tra le 21.43 e le 22.09. Ma poi nel menù del programma sono andati secondo le attese anche gli altri ingredienti. Ieri – giovedì 10 settembre tra le 21.31 e le 24.59 – Dritto e Rovescio ha conquistato 1,026 milioni di spettatori ed il 6,6% di share schierando anche Andrea Romano, Maurizio Belpietro, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Matteo Bassetti, Sara Manfuso, Karima Moual, Alessandro Sallusti. Un dimagrito e riacconciato Paolo De Debbio ha conquistato 1,026 milioni di spettatori e 6,6% di share ed ha condotto così nella sostanza il terzo programma più visto della serata. Interessante e intensa è stata la sua tirata contro Beppe Grillo: “Vengo dai quartieri periferici di Lucca, prenditela con me….”, ha detto il conduttore apostrofando poi in maniera ancora più pesante il guru cinquestelle che in settimana aveva spinto giù dalle scale un giornalista della trasmissione.

Ampiamente battuto e staccato è arrivato Corrado Formigli. Tra le 21.22 e le 23.56 Piazzapulita ha ottenuto 897mila spettatori ed il 4,7%, e poi nell’overtime 271mila spettatori ed il 3,6%. Formigli si è focalizzato molto sui temi pandemici e ha avuto tra gli ospiti Andrea Crisanti, Alberto Mantovani, Alberto Zangrillo. Il medico di Silvio Berlusconi è stato messo sotto pressione da Mario Calabresi (“Ha dato la patente ai negazionisti…”) e sono state presenze di spessore anche quelle di Riccardo Iacona, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Massimo Ammaniti, Sandro Veronesi. Non è mancato l’intervento di Stefano Massini. Ma Formigli non è stato mai in partita e per una volta non ha neanche potuto profittare del traino di Lilli Gruber.

In access, infatti, su La7 Otto e mezzo, ha chiuso a quota 1,429 milioni e 6,4% ospitando Pino Corrias, Giovanni Floris e Jasmine Cristallo (“Una sardina e due sardi…” aveva commentato nel lancio del tg Enrico Mentana). Una bella prestazione ha fatto ancora una volta Veronica Gentili, che ha raggiunto e quindi superato la rivale.

Su Rete4 Stasera Italia News schierando Vittorio Sgarbi, Pietrangelo Buttafuoco, Piero Sansonetti, Antonio Caprarica, Riccardo Ricciardi ha riscosso 1,334 milioni e il 6,1% di share e poi 1,6 milioni di spettatori e il 7,1% nella seconda parte.

Ma torniamo alla prima serata. La graduatoria

Su Rai1 la prima puntata di Nero a metà 2, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, ha conseguito 3,855 milioni di spettatori e il 19,9%. Un buon risultato in generale, ma non nel particolare. Il debutto della prima stagione a novembre del 2018, con una penetrazione del mezzo molto più alta aveva avuto 6 milioni di spettatori ed il 25,3%. Tranquillizza un po’ il trend degli ascolti dei due episodi di ieri: nel primo 3,993 milioni e 18,4% e nel secondo episodio 3,748 milioni e il 21,4%. Del resto Amendola ha comunque tramortito Canale5: Chi vuol essere milionario, con Gerry Scotti alla conduzione si è fermato a 2,021 milioni di spettatori e l’11,6%.

Terzo per ascolti, facendo meglio di Del Debbio da questo punto di vista, è stato il docufilm di Rai2 su Lucio Battisti (Io Tu Noi, Lucio, con Sonia Bergamasco al racconto ha ottenuto 1,195 milioni di spettatori ed il 5,9%). Ha fatto più spettatori di Rete4 anche lo strepitoso Tre manifesti a Ebbing. Missouri, a 1,082 milioni di spettatori ed il 5,2% sulla terza rete, che ha battuto il telefilm di Italia 1 (Chicago Med a 895mila spettatori con il 4,9%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 3,856 milioni e 17,1% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,170 milioni di spettatori e 14,1%. Su Italia1Csi ha raccolto 1,066 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 qui Venezia 1,039 milioni di spettatori con il 4,8%, Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori con il 7,3%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,376 milioni e 20,4% e 4,056 milioni e 25,5%. Su Canale 5 Caduta Libera a 1,476 milioni di spettatori e 13,3% e 2,474 milioni e 16,3%. Su Rai3 TGR 2,474 milioni di spettatori con il 14,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina Estate 14,6%; Storie Italiane al 14,3% e 12,5%. Su Canale5 Mattino 5 14,4% e 11,4%. Su Rai3 Agorà al 7,6% di share, Mi Manda Rai3 5%. Su La7 Omnibus 3,8% e Coffee Break 3,7%.

A mezzodì su Rai1 C’è tempo per 9,5% di share. Su Canale 5 Forum al 16,5%. Su Italia 1Sport Mediaset al 9,3%. Su Rai3 Elisir al 6,2%, Quante Storie 4,9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,4%, nella prima parte e 2,3% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira a 5% nella prima parte e 3,7% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 9,6%, Il Paradiso delle Signore 15,4%. Poi La Vita in Diretta 15%.

Su Canale5 Beautiful al 16,6%, Una Vita 17,5% di share, Uomini e donne 21%, Il Segreto al 14,7% di share. Su Rai2 Tour de France 9,9%. Su Italia1 I Simpson 6,4% nel primo episodio e 7,4% nel secondo episodio. Su Rai3 Geo 7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 6,5%. Su La7 Tagadà al 2,3%.

In seconda serata Su Rai1Porta a Porta 10,5% di share. Su Canale5 TG5 Notte 9,1%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,9%, Primo Set 1,9%. Su Rai 3 La Grande Storia Doc 3,7%. Su Italia1The Sinner 3,4% e 4,1%. Su Rete 4 Magic in The Moonlight 3,7% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 4,833 milioni e 24,4%; Tg5 a 3,691 milioni e 18,2%; TgLa7 1,036 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Dritto e rovescio)