Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 10 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 10 settembre 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

Rai 2 – Io Tu Noi, Lucio, dagli esordi come chitarrista nei dancing ai trionfi con Mogol, sino agli ultimi dischi con i testi della moglie, in arte Velezia, e del poeta Pasquale Panella. Musicisti, amici e collaboratori raccontano l’artista inimitabile, l’uomo di rottura che ha abbattuto tutti gli schemi della nostra musica, l’autore e produttore di brani capaci di conquistare anche le giovani generazioni, rivelandoci tutti i segreti di come Lucio Battisti incideva i suoi capolavori.

Rai 3 – Tre manifesti a Ebbing. Missouri, Ebbing, Missouri. Mildred Hayes, arrabbiata ed esasperata dal fatto che dopo sette mesi di ricerche non sia ancora stato catturato l’assassino di sua figlia, decide di affiggere tre cartelloni per sollecitare le autorità locali ad andare avanti con le indagini, soprattutto lo stimato capo della polizia locale Bill Willoughby. Il suo gesto scatenerà il disappunto non solo del corpo di polizia, ma anche di molti suoi concittadini.

Rai Movie – Fräulein: una fiaba d’inverno, Walter, sessantenne, incontra la zitella Regina, proprietaria dell’albergo nel quale risiede e soprannominata “Fräulein”. Tra i due scatta una scintilla. Sarà vero amore?

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in piu’ di 120 nazioni.

Italia 1 – Chicago Med, le vicende quotidiane del personale medico impegnato nella cura dei pazienti di uno degli ospedali più indaffarati di Chicago.

Iris – Beverly Hills Cop II, secondo capitolo in compagnia del poliziotto Alex Foley, alias Eddie Murphy. Si trovera’ in California per indagare sul ferimento di un amico.

Premium Cinema – Interceptor, in un futuro dominato dalla violenza, Max, Mel Gibson, fa parte di un gruppo di poliziotti motorizzati e vuole vendicare la morte della moglie e del figlio.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, il programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Undicesima edizione.

Tv 8 – 11 settembre: senza scampo, Cinque persone, un fattorino, un milionario e sua moglie (nel bel mezzo di un divorzio), un manutentore e una giovane ragazza russa, si trovano intrappolate in un ascensore della Torre Nord del World Trade Center. Uniranno le forze, combatteranno e non perderanno mai la speranza, tutto nel tentativo di scappare da quella prigione, prima che l’inevitabile si compia. Diretto da Martin Guigui (“Beneath the Darkness”, “The Bronx Bull”), che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Steven Golebiowski, il film è tratto da una storia vera, raccontata nella pièce teatrale “Elevator” di Patrick Carson, portata per la prima volta in scena nell’ottobre del 2011 al Red Barn Theater di Tucson, Arizona. Nel cast Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán e Jacqueline Bisset.

Nove – Gino cerca chef, 54 aspiranti chef si sfidano per realizzare un sogno: guadagnarsi un contratto di lavoro in Gran Bretagna, in uno dei ristoranti di Gino D’Acampo.

Sky Cinema 1 – Rapina a Stoccolma, Ethan Hawke e Noomi Rapace nella rievocazione di una rapina storica. Agosto, 1973: un uomo irrompe in una banca della capitale svedese prendendo in ostaggio i dipendenti. Con il passare dei giorni, i prigionieri stringono un legame di complicità con il loro sequestratore.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

