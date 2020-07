E fosse Tim a mandare in onda la Serie A?

C’è un piano Tim per la Serie A

MilanoFinanza, pagina 11, di Francesco Bertolino.

L’appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio in un hotel nel centro di Roma. Dove, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha convocato gli altri 19 presidenti di Serie A per discutere di un piano innovativo per commercializzare i diritti televisivi elaborato con Carlo Nardello, chief strategy, customer experience e transformation officer di Tim, e Luigi de Siervo, ad della Lega Serie A. A quanto filtra, il progetto prevede che sia Tim a sviluppare e distribuire il canale tematico del massimo campionato italiano per i prossimi 10 anni.

L’ex incumbent si affiancherebbe così in un ruolo tecnico e commerciale ai 20 club, titolari dei diritti tv, e al fondo di investimento che si aggiudicherà l’asta in corso per entrare nella media company della Lega. Tim corrisponderebbe ai club un fisso annuale (si parla di circa 400 milioni) più una quota sugli abbonamenti sottoscritti. In cambio la società guidata da Luigi Gubitosi si accaparrerebbe per un decennio i diritti tv della Serie A con facoltà di trasmetterne una pane in esclusiva e di cederne un’altra a operatori terzi eventualmente interessati (Sky, Dazn, Amazon e via dicendo). In un momento in cui il progetto per la rete unica rischia di farle perdere – di fatto o di diritto – il controllo sull’infrastruttura, il contenuto premium per eccellenza – il calcio – consentirebbe a Tim di distinguere la propria offerta da quella delle telco concorrenti offrendo un pacchetto per cui si immagina un prezzo fra 35 e 37 euro.