Amazon e Netflix al top nel lockdown

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: le due tv in streaming hanno aumentato il loro valore in Borsa nei mesi della quarantena.

Netflix – Amazon La nuova coppia delle nostre vite

Quotidiano Nazionale, pagina 1, di

Andrà tutto bene? Speriamo. Non possiamo far altro dopo che il Covid 19 ha infettato oltre 12,5 milioni di persone nel mondo, ne ha uccise 560 mila e imprigionate non so quante. Sì, speriamo vada tutto bene. Certamente, fin qui, è andata bene, anzi benissimo per Amazon e Netflix. Come dicono, con estrema chiarezza, i valori di Borsa.

Venerdì 6 marzo, infatti, 48 ore prima del lockdown italiano, un’azione Amazon si poteva comprare per 1.901,09 dollari e un’azione Netflix per 368,97 dollari. Venerdì 10 luglio, dopo 126 giorni di Grande Pandemia, un’azione Amazon valeva 3.200 dollari e un’azione Netflix 548,73.

Per capirci, il prezzo di Amazon è cresciuto del 68% e quello di Netflix del 48,72%. Numeri e percentuali che quantificano una doppia, straordinaria galoppata azionaria. Ma, soprattutto, testimoniano un grande cambiamento sociale. Per milioni di famiglie costrette a casa e con i negozi chiusi, Amazon è diventato un fantasmagorico centro commerciale a portata di clic dove poter comprare tutto, dal rasoio elettrico per tagliare i capelli alla piscina gonfiabile da mettere in giardino. Di più: Amazon con la spesa a domicilio ha regalato l’opportunità di abbassare ulteriormente il rischio contagio, risparmiando ai clienti la coda, in mascherina e guanti, per entrare al supermercato.

(Nella foto l’Amazon Fire Stick)