Tutti in fila per i diritti TV della Serie A

Cinven entra nell’asta dei diritti tv

MilanoFinanza, pagina17, di Francesco Bertolino.

Nella corsa per i diritti tv della Serie A entra un nuovo concorrente. Secondo indiscrezioni, dopo Cvc, Bain e Advent anche il fondo di private equity Cinven sarebbe pronto ad avanzare un’offerta per stringere una collaborazione con il massimo campionato italiano volta a commercializzare i diritti tv per i prossimi 10 anni. Quanto sono concrete queste proposte e su quale progetto industriale poggiano? Per scoprirlo ieri l’assemblea della Lega Serie A ha dato mandato al presidente, Paolo Dal Pino, di proseguire le trattative con i 4-5 private equity internazionali interessati. L’obiettivo è portare questi fondi a presentare un piano dettagliato entro fine luglio a cui potrebbe far seguito un beauty contest fra le offerte.

Cvc attende una risposta

Cvc, la prima a muovere sul dossier, aveva messo sul piatto 2,2 miliardi per rilevare il 20% di una newco in cui sarebbero confluiti i diritti tv della Serie A per dieci anni e qualsiasi altro diritto legato al massimo campionato. Il fondo inglese aveva anche ottenuto un’esclusiva, scaduta il 26 giugno senza esito. Come riportato da Milano Finanza del 27 giugno, però, Cvc starebbe preparando una nuova offerta che prevederebbe non più l’ingresso nel capitale della newco, ma il finanziamento della media company della Lega collegato a una partecipazione ai ricavi.

Ciò consentirebbe di aggirare il problema della titolarità dei diritti ufficialmente in capo alla Lega ma ai vari club, che variano ogni anno in Serie A per via delle promozioni/ retrocessioni. Si vedrà se altri private equity rilanceranno e se i club vorranno vincolarsi per dieci anni con società di grande esperienza internazionale che certamente si faranno valere nell’esecuzione del contratto.