Per i programmi del mattino solo posti in piedi

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Parte la sfida di Tv8 con la V doppia (Volpe-Viola). E, almeno per l’estate, avrà campo libero. Con l’eccezione di Rai1. Ma da settembre in poi sarà battaglia su tutte le reti.

Il mattino della televisione d’estate non si ferma

Avvenire, pagina 24 di Tiziana Lupi.

Fino a qualche anno fa quello estivo era, televisivamente parlando, il tempo delle repliche. Di programmi, di film e di serie tv. Sgradite a molti, che non capivano perché doversi accontentare di cose già viste, e gradite a molti altri che, invece, ne approfittavano per rivedere qualcosa che avevano apprezzato o che, magari, avevano perso.

Da un po’ di tempo non è più così e forse proprio per questo Tv8, il canale generalista che fa parte della famiglia di Sky, ha scelto l’estate per lanciare Ogni mattina, il nuovo programma-contenitore del mattino che prenderà il via lunedì 29 giugno. Saranno quattro ore di diretta al giorno (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14) che i due conduttori Alessio Viola e Adriana Volpe riempiranno con il racconto dell’attualità e della cronaca ma, anche, con notizie di spettacolo e di costume, momenti dedicati alla cucina e tanti ospiti, famosi e non, e i collegamenti delle due inviate Aurora Ramazzotti e Flora Canto.

A completare l’offerta sarà il Tg8, il nuovo telegiornale che andrà in onda alle 12, realizzato in sinergia con la redazione di Sky Tg24 dalla quale, peraltro, Alessio Viola proviene.

L’estate di Rai1

A sovrapporsi a Ogni mattina sarà, invece, C’è tempo per…, il nuovo programma di Rai1 affidato a Beppe Convertini e Anna Falchi: lui è reduce dall’esperienza di Linea verde mentre lei toma in tv dopo un bel po’ di tempo. I due si occuperanno in particolar modo della terza età per mostrare come si tratti di un periodo in cui è possibile continuare a coltivare le proprie passioni e i propri sogni; il programma è, dunque, orientato prevalentemente verso un pubblico più maturo.

Cronaca e attualità torneranno nella giornata di Rai1 anche con Vita in diretta estate, affidata a Marcello Masi e Andrea Delogu (che a settembre, lasceranno il timone per la versione invernale ad Alberto Matano, conduttore unico per la stagione 2020-2021). Come di consueto, il programma racconterà l’Italia nelle sue tante sfaccettature, con collegamenti dai posti di lavoro e dai luoghi di vacanza. Ampio spazio sarà dato, inevitabilmente, al Covid-19 e alle implicazioni che ha non solo sul turismo e sulle vacanze ma sulla vita di tutti noi.

Le altre reti

Ammiraglia Rai a parte, Ogni mattina non avrà molto da temere dalle altre reti, almeno per i mesi estivi: su Rai3 Agorà estate finisce prima che Viola e Volpe inizino; Canale5, infatti, manda in vacanza il Mattino cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi; le altre reti generaliste propongono film e telefilm. L’informazione mattutina rimane aperta invece, per il momento, su La7 con Coffee Break e L’aria che tira – Estate.

(Nella foto Adriana Volpe e Alessio Viola)