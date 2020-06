Andrea Delogu: A 14 anni ho presentato Cristina D’Avena

Andrea Delogu: «Cresciuta a San Patrignano. In tv ho imparato da Arbore»

Corriere della Sera, pagina 41, di Franco Renato.

Andrea Delogu dal 29 giugno condurrà su Rai1 La vita in diretta Estate insieme a Marcello Masi, giornalista, ex direttore del Tg2.

Non è un cliché? La donna deputata all’intrattenimento leggero, l’uomo che fa l’impegnato?

«Credo che questa volta molti rimarranno stupiti, ci siamo mischiati con i ruoli — se questi sono i ruoli definiti. Siamo entrambi conduttori e Marcello si dedica anche ad argomenti di intrattenimento; mentre io già a Radio2 mi occupo di temi di tutti i tipi. Dunque saremo complementari».

La sua palestra è stata con Arbore.

«Con Renzo è facile stare sul palco: qualsiasi cosa accada con lui l’errore diventa show. Anche a Stracult ho imparato a lavorare sugli errori, a farne un punto di forza; invece alla Vita in diretta Estate voglio mettere alla prova una versione più precisa di me, in un orario importantissimo, con tanti occhi addosso».

La sua vena artistica quando è nata?

«A 14 anni ero in piazza a Rimini al concerto di Cristina D’Avena, lei era in ritardo ma mancava un conduttore che avvisasse il pubblico che bisognava aspettare. Sono salita sul palco, ho sentito la mia voce riecheggiare nelle casse, tutti si sono girati verso di me, ed è stata un’emozione forte, ho deciso di farne un lavoro».

Come si è preparata?

«Ho studiato tanto. A partire dalla dizione. Non si sente il mio accento romagnolo vero? Con quello che ho pagato…».

Niente, non si sente nemmeno un tortellino.

«E poi ho studiato recitazione, canto, tutte cose che non sai se ti serviranno ma ti danno la possibilità di stare sul palco con una base. Credo molto nello studio. Nella mia vita c’è qualche gran botta di fortuna e anche tanto allenamento».

(Nella foto Andrea Delogu)