Sky crea un nuovo tg per TV8

Sky, nuovo Tg in chiaro per la tv generalista

Il Sole 24 Ore, pagina 22, di Andrea Biondi.

Sky è pronta a lanciare un nuovo Tg. Che non sarà però su piattaforma Sky ma sul suo canale “generalista” Tv8, alla posizione numero 8 del digitale terrestre.

A quanto appreso dal Sole 24 Ore si chiamerà Tg8 il nuovo telegiornale che la media company guidata da Maximo Ibarra manderà in onda da fine mese. Il debutto è previsto per il 29 giugno e per ora si tratterà di un’unica edizione dalle 12 alle 12.30. Tre i conduttori – soluzione tutta interna con tre giornalisti di Sky Tg24 – che si alterneranno in un prodotto diverso per concezione rispetto agli spazi informativi di Sky Tg 24. Il format, infatti, non è quello dell’all news ma del prodotto “chiuso” che sarà lanciato all’interno di un contenitore di infotainment nella fascia del mattino che vedrà impegnati Alessio Viola e Adriana Volpe.

(Nell’immagine il logo di Tv8)