Ascolti tv 26 febbraio digital e pay: La Juve non si mangia il Lione e neanche IGT

Su Sky la Champions League con Olimpique Lione-Juventus a 1,9 milioni e il 7%. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 Italia’s Got Talent 1,580 milioni e 6,5%. Su Rai Movie Gli Invisibili 460mila e 1,8%. Su Rai4 Welcome to the punch 418mila e 1,6%. Su Nove L’Assedio 308mila e 1,3%.

Altre opzioni free, partita sempre più tesa e allargata in access: Papi mette in fila De Filippi, Dalla Zorza, Deal with it e Un passo dal cielo

Il contesto

Serata tv estremamente ricca di opzioni alternative alle generaliste quella del 26 febbraio 2020, con le proposte della pay e di Tv8 al vertice dell’attenzione del pubblico. Meno attenzione sul corona virus, il calcio della massima competizione continentale per club, una sfida classica tra Rai1 (film) e Canale 5 (game show) sono stati gli ingredienti del menù generale più attraenti per la platea.

Sulla pay

Successo di gruppo per Milano Santa Giulia, che ieri ha fatto il botto sia con il calcio che con l’intrattenimento. La Champions League ha proposto su Sky la fase degli ottavi di finale e ieri Olimpique Lione- Juventus in esclusiva sulla pay ha conquistato 1,9 milioni di spettatori ed il 7% di share. Nella stessa serata, inoltre, Diretta Gol ha avuto 320 mila spettatori mentre Real Madrid-Manchester City ne ha raccolti circa 100mila, per un totale complessivo dell’offerta inerente il massimo torneo continentale per club a quota 2,337 milioni di spettatori con l’8,6% di share. Vale la pena ricordare che l’altra partita dei quarti ‘italina’ in esclusiva su Sky, Atalanta-Valencia, vinta dai nerazzurri per quattro a uno, aveva conseguito 1,344 milioni di spettatori e il 5,3% di share.

La forza della Champions League non ha inibito o cannibalizzato più di tanto, alla fine, quella di Italia’s Got Talent. Il talent ha infatti ottenuto 1,580 milioni e il 6,5% di share in chiaro su Tv8 e 242mila e l’1% con la prima emissione su Sky Uno, per un totale di 1,720 milioni di spettatori ed il 7,5%. La scorsa settimana, con la Dea on air come contrapposizione interna, lo show aveva avuto il 7,7% di share complessivo e 1,7 milioni di spettatori con l’emissione di flusso. Il talent di Tv8 quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Rai Movie

Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,580 milioni e 6,5%. Su Rai Movie Gli Invisibili a 460mila e 1,8%. Su Rai4 Welcome to the punch a 418mila e 1,6%. Su Nove L’Assedio 308mila e 1,3% di share. Su La5 Un giorno come tanti 298mila e 1,2%. Su Rai Premium La vita promessa2 ha raccolto 287mila spettatori con l’1,1%. Su Top Crime Forever 239mila e 0,9%.

Su Iris L’ultima parola- La vera storia di Dalton Trumbo 226mila e 0,9% di share. Su Cine34 Sette scialli di seta gialla 183mila e 0,7%. Su 20 Lucifer 181mila e 0,6%. Su Real Time Amici a 178mila e 0,7%. Su Rai Gulp Il Collegio a 170mila e 0,7%. Su La7d Paura d’amare 170mila e 0,7%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 181mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Amici a 313mila spettatori e 1,86%.

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 442mila spettatori con 1,8%. Su Nove Sono le Venti 193mila e 0,76%.

In access. Papi regola De Filippi in replica e Dalla Zorza

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 656mila spettatori con il 2,32%. Su La5 Uomini e donne 473mila e 1,76% (finale a 564mila e 1,95%). Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 426mila e 1,52%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 387mila spettatori con l’1,36%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 366mila e 1,43%. Su Rai4 Criminal Minds 305mila e 1,1%. Su 20 The Big Bang Theory a 295mila e 1,05%. Su Iris Walker Texas Ranger 284mila e 1,04%. Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia’s Got Talent)