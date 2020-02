Ascolti Tv 26 febbraio tutti i dati: Non c’è campo 3,5 milioni, Champions League pay 2,3, Chi vuol essere milionario (11%) e Sciarelli (9,2%) a 2,1 mln. IGT batte Alice in wonderland

Su Rai1 ascolti Non c’è campo 3,5 milioni e 14,3%. Su Sky Champions League 2,337 mln e 8,6%. Su Canale5 Chi vuol esser milionario? 2,250 mln e 12,2%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,095 mln e 9,2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,580mln e 6,5%. Su Italia1 Alice in wonderland 1,429 mln e 5,9%. Su Rai2 RaiParlamento 1,018 mln e 3,7%. Su Rete4 #CR4 835mila e 4%. Su La7 Atlantide 554mila e 2,7%.

Ascolti, dinamiche: il film di Rai1 sempre in testa. Gerry Scotti al comando dalle 23.35

Il contesto: Non c’è campo, TgParlamento, Sciarelli, Gerry Scotti, Purgatori, Chiambretti, Johnny Depp, IGT, la Juventus

Il calcio continentale (e meno corona virus) nella serata tv di mercoledì 26 febbraio (in Champions League su Sky Lione-Juventus ha prodotto 1,9 milioni ed il 7,03%, a 2,337 milioni di spettatori e l’8,6% il complesso delle partite sulla pay, che comprendeva pure Diretta Gol e Real Madrid- Manchester City). La griglia prevedeva il film Non c’è campo su Rai1, in pausa Il cacciatore su Rai2 andava in onda Rai Parlamento Speciale Camera sul coronavirus, mentre su Rai3 c’era come sempre Chi l’ha visto?. Articolata la proposta di Cologno: su Canale5 rimaneva Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario?, su Italia1 andava in onda il film fantasy Alice in wonderland, su Rete 4 tornava Piero Chiambretti con #Cr4La Repubblica delle donne. Su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide incentrata sulle paure che diventano panico. Sulla pay e sulla free, inoltre, c’era la sesta puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent (su Tv8 a 1,580 milioni e 6,5% e su SkyUno a 242mila e 1% con la prima emissione, per un 7,5% complessivo e oltre 1,720 milioni di spettatori con l’emissione di flusso). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Non c’è campo, Champions League pay, Chi vuol esser milionario, Sciarelli, IGT, Alice in Wonderland nell’ordine

Su Rai1 la commedia nazionale Non c’è campo, con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna, Eleonora Gaggero, ha conquistato 3,5 milioni di spettatori e il 14,5%. In seconda serata Porta a Porta con Bruno Vespa alla conduzione, ha ottenuto 1,769 milioni di telespettatori e 11,82% con la prima parte e con la seconda parte 1,057milioni di spettatori e 11,68%..

Su Canale 5 la quinta puntata della nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,155 milioni e il 11,03% dalle 21.47 alle 24.34. Con l’apertura a 2,8 milioni e 10% e la coda a 746mila e 9,81%. Quindi per Tg5 Notte 470mila e 8,5%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 2,095 milioni di spettatori e 9,2% dopo la presentazione a 1,5 milioni e 5,24%. Quindi per Linea Notte 699mila e 7,9%.

Su Italia 1 per il family fantasy movie Alice in Wonderland, con Johnny Depp e Mia Wasikowska, 1,429 milioni di spettatori e 5,85%; quindi per Pressing Champions League, 841mila e 7,94%.

Su Rai2 per Rai Parlamento Speciale Camera, con Roberto Speranza a riferire sull’emergenza coronavirus, ha ottenuto 1,018 milioni di spettatori e il 3,7% di share fino alle 22.38. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 321mila e 1,57%. Per La coppia dei campioni 276mila e 2,79%.

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Vittorio Feltri, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Bugo, Sofia Tornambene, Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto, Paolo Liguori, Barbara Alberti, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani, Arturo Artom, 835mila e 3,95%; quindi per Tv Story Superstar, 177mila e 4%.

Su La7 Atlantide – Sindrome Cinese con Andrea Purgatori alla conduzione, la paura che diventa panico il tema, 554mila spettatori e 2,81% dalle 21.28 alle 24.46. Quindi per TgLa7 Notte, 193mila e 2,83%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 4,120 milioni di spettatori e il 21,61%, L’Eredità ha riscosso 5,923 milioni di spettatori ed il 25,85%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 4,551 milioni di spettatori (20,53%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,289 milioni di spettatori ed il 21,31%. Su Rai3 Tg3 a 2,514 milioni e 12,1%; TgR 3,283 milioni e 13,88%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 951mila e 3,83%. Su La7 Zona Rossa 215mila e 1,14%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti un milione

Per il Tg1 6,291 milioni di spettatori ed il 24,35%. Su Canale 5 per il Tg5 5,267 milioni e 20,17% di share. Su La7 TGLa7 1,463 milioni di spettatori e 5,57%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amedeus avanti un milione

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,660 milioni e 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,7 milioni di spettatori con uno share del 16,5%. Su Rai Due per il Tg2 1,9 milioni e 6,91%; su Rai3 per Non ho l’età 1,227 milioni e 4,56%, per Un posto al sole 1,728 milioni e 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Giulio Tremonti, Matteo Ricci, Melania Rizzoli, Marcello Sorgi, Claudio Velardi ha ottenuto 1,529 milioni e 5,57% e 1,262 milioni e 4,4%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Fabrizio Pregliasco, Beppe Severgnini, Evelina Christillin ha conquistato 1,8 milioni di spettatori e il 6,4%.

(in apertura Non c’è campo, ieri su Rai1)