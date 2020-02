Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 26 febbraio 2020

Su Rai 1 “Non c’è campo”, su Rai 2 “Il cacciatore”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “La repubblica delle donne”, su Canale 5 “Chi vuol essere milionario”, Su Italia 1 “Alice in Wonderland”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “L’assedio”, su Sky Cinema “La rivincita delle sfigate”, su Fox “Stuptown”, su Premium Cinema “La furia dei titani”, su Iris “L’ultima parola”, su Rai Movie “Gli invisibili”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 26 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Non c’è campo, Laura è una docente di liceo che organizza per i suoi studenti una visita culturale, ospitati da un noto artista in un paesino pugliese. I ragazzi sono eccitati dalla possibilità di trascorrere una settimana diversa dal solito. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non ricevono segnale ed è impossibile connettersi a internet.

Rai 2 – Il cacciatore, nel giorno del suo matrimonio con Giada, Saverio riceve dal pentito Tony Calvaruso l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. Il mafioso, nel frattempo, si trova impegnato su due fronti: da un lato deve risolvere le questioni coi narcotrafficanti del New Jersey, dall’altro deve gestire la situazione di suo fratello Enzo che, sentendosi escluso, comincia a sfidarlo apertamente.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Gli invisibili, Manhattan, terzo millennio. In rotta con la figlia e senza dimora, George scopre come ricucire i pezzi della propria vita grazie a un nuovo amico, incontrato in un centro per senzatetto.

Mediaset

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – Chi vuol essere milionario?, torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1 – Alice in Wonderland, Tim Burton dirige un cast stellare, nel film vincitore di due premi Oscar. Alice torna nel Paese delle Meraviglie per aiutare i suoi abitanti.

Premium Cinema – La furia dei titani, dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseus, il semidio figlio di Zeus, cerca di trascorrere una vita più tranquilla per crescere da solo il figlioletto, Helius. Intanto scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani. Indeboliti pericolosamente dalla mancanza di devozione dell’umanità, gli Dei stanno perdendo il controllo dei Titani prigionieri e del loro feroce capo, Crono, padre dei fratelli Zeus, Ade e Poseidone, che in passato lo avevano rovesciato e condannato a marcire negli abissi del Tartaro. Finisce per accettare, ma si renderà presto conto di essere al centro di una trappola.

Iris – L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo, la vita di Dalton Trumbo, sceneggiatore di Hollywood incluso nella lista nera dal Maccartismo, per le sue simpatie comuniste.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Sindrome Cinese, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Italia’s Got Talent, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – L’assedio, tornano le interviste di Daria Bignardi per la nuova stagione de “L’Assedio”. Daria Bignardi, col suo stile unico e inconfondibile, intervista i nuovi o i più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo. In ogni puntata de “L’Assedio” la partecipazione di Michela Murgia e i contributi di Luca Bottura.

Sky Cinema 1 – La rivincita delle sfigate, le due brave e inseparabili studentesse e amiche Amy e Molly, sono alla vigilia del diploma. Si rendono conto che hanno trascorso quattro lunghi anni a studiare e basta, guadagnandosi sì il diritto di accedere a Yale e alla Columbia, ma rinunciando al puro e semplice divertimento. Amy ha deciso di passare l’estate in Botswana e Molly già sogna di diventare la giudice più giovane mai nominata alla Corte Suprema. Alla fine decideranno insieme di recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi..

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto Italia’s Got Talent)