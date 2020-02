Ascolti 25 febbraio digital e pay: Napoli-Barcellona fa 1,2 milioni su Sky. RaiPremium sorprende

Sulla pay il calcio va fortissimo

Nonostante l’ottimo risultato in chiaro (su Canale5 Napoli-Barcellona ha riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 23,5% di share), la Champions League ieri – martedì 25 febbraio – ha fatto il botto anche sulla pay. Sono stati infatti quasi 1,2 milioni gli spettatori (4,4%) che hanno seguito la partita del San Paolo su Sky. Sulla pay, in particolare la serata dedicata alla massima competizione calcistica per club, comprendente anche Chelsea-Bayern Monaco e Diretta Gol, ha avuto circa 1,4 milioni di spettatori con il 5,1%, facendo meglio dei talk d’informazione della generalista.

In prime time le native digital: vince Rai Premium grazie a Karsten Wichniarz

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su RaiPremium Innamorarsi a Marrakech, un film di genere sentimentale del 2011, diretto da Karsten Wichniarz, con Christina Plate e Erol Sander ha riscosso 491mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 La tata dei desideri ha avuto 743mila spettatori e 3,2% di share. Su Real Time Primo appuntamento con Flavio Montrucchio alla conduzione ha conquistato 417mila spettatori e 1,5%. Su Iris Chisum 393mila spettatori e 1,6%. Su Rai4 Passengers ha convinto 374mila spettatori e 1,4%. Su 20 Wanted 349mila spettatori e 1,4%. Su RaiMovie Aspirante vedovo ha fatto riscontrare 345mila spettatori e 1,3%. Su Nove L’amore infedele ha conseguito 273mila spettatori e 1,2%. Su Top Crime Chicago P.D. ha raccolto a 250mila spettatori e 0,9%. Su La5 Grande Fratello Vip ha prodotto a 224mila spettatori e 1,1%. Su Rai5 Meduse ha totalizzato 203mila spettatori e 0,7%.

Su Cine34 In nome del popolo italiano ha convinto 158mila spettatori e 0,6%. Su La7d Drop Dead Diva ha raccolto 111mila spettatori e 0,4%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 204mila spettatori e 1,51% e su Real Time Amici di Maria De Filippi a 270mila spettatori e 1,6%.

Nel preserale questi gli ascolti

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 469mila spettatori e 1,95%. Su Nove Sono le Venti con Peter Gomez alla conduzione a 176mila e 0,7%.

In access questi gli ascolti. Papi leader

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 660mila spettatori con 2,35%. Su La5 Uomini e donne 440mila e 1,6%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 421mila e 1,52%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 399mila spettatori con l’1,41%. Su Rai Premium Un passo dal cielo a 350mila e 1,4%. Su Rai4 Criminal Minds 312mila e 1,12%. Su Iris Walker Texas Ranger a 291mila e 1%. Su 20 Big Bang Theory 288mila e 1,02%.

