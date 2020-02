Ascolti tv 19 febbaio digital e pay: IGT cresce, l’Atalanta sorprende, Papi vola in access

Su Sky la Champions league con Atalanta-Valencia a 1,344 milioni e il 5,3%. Tra le native digitali free in prima serata questo il podio: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,524 milioni e 6,6%. Su Rai Movie Remember a 407mila e 1,6%. Su Iris Gold La grande truffa 378mila e 1,6% di share.

Altre opzioni free, partita sempre più tesa e allargata in access: Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 813mila spettatori con il 3,11%.

Serata tv estremamente atipica quella del 19 febbraio 2020, con le ammiraglie generaliste e Rai3 tutte sulla stessa linea ed una frammentazione degli ascolti senza troppi precedenti in questa stagione televisiva, anche considerato l’autunno 2019.

Sulla pay

La Champions League ha proposto su Sky la fase degli ottavi di finale e ieri con Atalanta-Valencia in evidenza vinta dai nerazzurri per quattro a uno, ha conseguito 1,344 milioni di spettatori e il 5,3% di share.

Italia’s Got Talent invece, in onda su Sky (200mila e 0,9%) e su Tv8 (1,524 milioni di spettatori ed il 6,6% di share), ha raccolto il 7,7% complessivo della platea disponibile con oltre 1,7 milioni di spettatori, arrivando appenda dietro la fiction di produzione al battesimo su Rai2, Il cacciatore, e davanti al film di Italia1, Il Mistero delle pagine perdute. Il talent di Tv8 quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 distanzia Rai Movie

Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,524 milioni e 6,6%. Su Rai Movie Remember a 407mila e 1,6%. Su Iris Gold La grande truffa 378mila e 1,6% di share. Su Rai Premium La famiglia Von Trapp ha raccolto 327mila spettatori con l’1,3%. Su Nove L’Assedio 323mila e 1,4% di share. Su La5 The Terminal 275mila e 1,2%. Su Rai4 Colt45 a 267mila e 1,1%. Su 20 Lucifer 239mila e 0,9%. Su Top Crime Forever 212mila e 0,9%. Su Real Time Amici a 178mila e 0,7%. Su Cine34 La morte è di moda 167mila e 0,7%. Su La7d Melissa P. 127mila e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 169mila spettatori con l’1,34%. Su Real Time Amici a 300mila spettatori e 2%.

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 549mila spettatori con il 2,5%. Su Nove Sono le Venti 216mila e 0,93%.

In access. Papi regola la De Filippi in replica

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 813mila spettatori con il 3,11%. Su Rai Premium Un passo dal cielo 390mila e 1,65%. Su La5 Uomini e donne 512mila e 2,1% (finale a 579mila e 2,16%). Su 20 The Big Bang Theory a 372mila e 1,43%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 351mila spettatori con l’1,35%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 384mila e 1,54%. Su Iris Walker Texas Ranger 302mila e 1,21%. Su Rai4 Criminal Minds 345mila e 1,33%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia’s Got Talent)