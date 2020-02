Ascolti Tv 13 febbraio tutti i dati: Milan-Juve 8,1 milioni, Allied 1,9, Iene 1,6, Love is all you need 1,5. Del Debbio batte Formigli

Su Rai1 ascolti Milan-Juventus di Coppa Italia a 8,095 milioni e 30,9%. Su Canale5 Allied 1,946 mln e 9,1%. Su Italia1 Le Iene 1,664 mln e 10%. Su Rai2 Love is all you need 1,589 mln e 6,7%. Su Rete4 Dritto e rovescio 1,094 mln e 6,2%. Su La7 Piazzapulita 876mila e 4,9%. Su Rai3 Skianto 753mila e 3,1%. Su SkyUno Masterchef9 711mila e 3,6%.

Ascolti tv, dinamiche: corre nettamente avanti la Coppa Italia, dopo il fischio finale del Meazza Le Iene e il film con Brad Pitt in gara per la leadership

Il contesto: Milan-Juve dal Meazza, due filme quindi Terence Hill, Le Iene, Filippo Timi e Pippo Baudo su Rai3, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, Masterchef

A riposo Don Matteo, era la semifinale di Coppa Italia a influenzare la composizione della griglia generalista nella serata di giovedì 13 febbraio. Milan-Juventus presidiava Rai1 ed era alle prese con la prima tv di Allied: Un’ombra nascosta con Brad Pitt su Canale 5. Lato Viale Mazzini, c’era la pellicola rosa Love is all you need su Rai2 e il battesimo della novità Skianto su Rai3, mentre Italia1 aveva di nuovo Le Iene. Su La7 Corrado Formigli (con Mattia Santori) si sfidava con Paolo Del Debbio (con Matteo Renzi) su Rete4. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 711mila spettatori e il 3,6%, in flessione di mezzo punto con la puntata che ha eliminato Vincenzo e Giulia).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: la Coppa Italia annienta Allied, Le Iene, Love is all you need. Dimartedì staccato da Dritto e rovescio

Su Rai1 Milan-Juventus di Coppa Italia, terminata con un pareggio per uno a uno, ha conquistato 8,095 milioni di spettatori e il 30,9% di share, con il primo tempo a 8,129 milioni ed il 29,92% ed il secondo tempo a 8,065 milioni ed il 31,74%. In seconda serata Porta a Porta con Davide Casaleggio ospite nella prima parte di Bruno Vespa, ha ottenuto 1,176milioni di telespettatori e 7,6% e poi 624mila e 8,1%.

Su Canale 5 la prima visione tv del film Allied: Un’ombra nascosta con Brad Pitt e Marion Cotillard, ha totalizzato 1,946 milioni di spettatori ed il 9,1% di share. Per Van Gogh- Tra il grano e il cielo, 268mila spettatori e 4,12%.

Su Italia1 per Le Iene Show, con alla conduzione il trio formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, 1,664 milioni di spettatori e 10% di share, dopo l’anteprima a 1,495 milioni e 5,54%. Quindi per American Dad 480mila e 11,6%.

Su Rai2 per il film Love is all you need, con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, MoIIy Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, 1,589 milioni e 6,7%. Per il film Stracult Live Show 401mila e 3,77%.

Del Debbio con Renzi (1,8 mln) meglio di Formigli con Santori (1,5 mln). Timi e Baudo avverano la profezia del titolo

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Renzi, un intervista in esterni a Matteo Salvini, Vittorio Feltri, Massimo Mallegni, Gennaro Migliore, Vauro Senesi, Scialpi, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Mario Adinolfi e Luigi Amicone, Alessandro Morelli, Maurizio Belpietro, Giovanni Rezza, Don Ariel, 1,094 milioni di spettatori e 6,2% di share dalle 21.29 alle 24.55, dopo la presentazione a 863mila e 3,16%. Quindi per Misfire 138mila e 3,1%.

Su La7 per la terza puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Mara Carfagna, Mattia Santori, Tito Boeri, Licia Mattioli, Laura Boldrini, Marianna Aprile, Selvaggia Lucarelli, Walter Ricciardi, Ilham Mounssif, Pio D’Emilia, Francesco Borgonovo, 876mila spettatori e 4,9% di share tra e le 21.20 e le 24.57.

Su Rai Tre per il nuovo programma Skianto, con Filippo Timi e Pippo Baudo alla conduzione e – assieme a Raphael Gualazzi – impegnati in un viaggio nei Sanremo passati, 753mila spettatori e 3,1% dopo la presentazione a 938mila e 3,43%. Per Grazie dei fiori 522mila e 3,7%. Quindi per Linea Notte 313mila e 4%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna leader



Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,5 milioni di spettatori e il 21,3%, L’Eredità ha riscosso 5,5 milioni di spettatori ed il 27%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,934 milioni di spettatori (18,13%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,328 milioni di spettatori ed il 21,67%. Su Rai3 Tg3 a 2 milioni e 10,7%; TgR 2,485 milioni e 11,64%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 917mila e 4,03%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti nettamente

Per il Tg1 5,987 milioni di spettatori ed il 25,23%. Su Canale 5 per il Tg5 4,580 milioni e 18,94% di share. Su La7 TGLa7 1,2 milioni di spettatori e 5%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti:in vetta la partita. Bene Un Posto al sole



Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,227 milioni di spettatori con uno share del 15,58%. Su Rai Due per il Tg2 1,6 milioni e 6,2%; per Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e Carlo Puca, Mario Morcellini e Matteo Grandi ospiti, 953mila e 3,5% di share. Su Rai3 per Nuovi eroi 1,453 milioni e 5,78%, per Un posto al sole 1,9 milioni e 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Federico Rampini, Tommaso Labate, Alessandro Sallusti, Gianfranco Pasquino, Carlo Bagnasco, ha ottenuto 1,432 milioni e 5,54% e 1,214 milioni e 4,45%. Su La7 per Otto e mezzo, con Luigi Marattin, Annalisa Cuzzocrea e Antonio Padellaro ospiti di Lilli Gruber, 1,571 milioni e 5,86%.

(In apertura Milan-Juventus ieri su Rai1)