Ascolti Tv 13 febbraio vince Milan – Juventus con il 30,85%

Seguono Allied con il 9,09% e Le Iene con il 9,97% negli ascolti tv

Su Rai1 Milan – Juventus ha raggiunto il 30,85% e 8,10 milioni di spettatori, Rai2 con Love is all you need al 6,67%, su Rai3 Skianto al 3,11%, su Canale5 Allied al 9,09% e 1,95 milioni, su Italia1 Le Iene al 9,97%, su Rete4 Dritto e rovescio al 6,16%, su La7 Piazzapulita al 4,85%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 26,97% e 5,52 milioni di contatti, N.C.I.S. su Rai2 5,05%, Blob su Rai3 4,50%, Avanti un altro! su Canale5 al 21,67% e 4,33 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto mag al 3,14%, Tempesta d’amore su Rete4 al 4,03%, Body of Proof su La7 all’1,08%.

Ascolti Tv Access prime time

Tg2 Post su Rai2 3,49%, Un posto al sole su Rai3 al 7,10%, Striscia la Notizia su Canale5 al 15,58% e 4,23 milioni, C.S.I. su Italia1 al 4,08%, Stasera Italia su Rete4 al 4,45%, Otto e mezzo su La7 al 5,86%.

Ascolti Tv Seconda serata

Porta a porta su Rai1 all’8,07%, Stracult live show su Rai2 al 3,77%, Linea notte su Rai3 al 3,96%, Van Gogh su Canale5 al 4,12%, American Dad su Italia1 all’11,58%, Misfire su Rete4 al 3,10%.

Tra poco su TvZoom tutti i dati di ieri e le analisi.

(Nella foto Milan – Juve)