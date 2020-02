Ascolti Tv 12 febbraio tutti i dati: Inter – Napoli 6,858 milioni, Chi vuol essere Milionario 2,225, boom Italia’s Got Talent a 1,512

Ascolti, dinamiche

Il contesto: la prima semifinale di Coppa Italia, il quiz di Gerry Scotti, due film, Sciarelli, Chiambretti e Purgatori, Italia’s Got Talent

Poche curiosità nella serata tv di mercoledì 12 febbraio, con in primo piano la semifinale di Coppa Italia, Inter-Napoli su Rai1. Il resto dell’offerta di Viale Mazzini? Su Rai2 c’era la pellicola rosa La risposta è nelle stelle, su Rai3 c’era come sempre Chi l’ha visto?. Articolata la risposta di Cologno: su Canale5 riprendeva il suo posto Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario?, su Italia1 andava in onda un film drammatico L’alba del giorno dopo, su Rete 4 tornava Piero Chiambretti con #Cr4La Repubblica delle donne. Su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide incentrata su Bettino Craxi. Sulla pay e sulla free, inoltre, c’era la quarta puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent (su Tv8 a 1,297 milioni e 5,64% e su SkyUno a 216mila e 0,94% con la prima emissione, per un 6,58% complessivo e 1,513 milioni di spettatori con l’emissione di flusso). Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Coppa Italia, Gerry Scotti, Sciarelli

Su Rai1 Inter-Napoli di Coppa Italia, vinta a sorpresa fuori casa dagli azzurri per uno a zero, ha conquistato 6,858 milioni di spettatori e il 26,37% di share, con il primo tempo a 6,884 milioni ed il 25,63% ed il secondo tempo a 6,832 milioni ed il 27,13%. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 1,4 milioni di telespettatori e 8,91% e 768mila e 9,48%.

Su Canale 5 la terza puntata della nuova edizione del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti alla conduzione, ha avuto 2,225 milioni e il 12,89%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 2,002 milioni di spettatori e 9,29% dopo la presentazione a 1,957 milioni e 7,26%. Quindi per Linea Notte 663mila e 8,00%.

Su Rai2 la pellicola La risposta è nelle stelle, con Scott Eastwood, Britt Robertson, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Alan Alda, Lolita Davidovich, ha ottenuto 1,341 milioni di spettatori e il 5,79% di share. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 345mila e 3,12%.

Su Italia 1 per il disaster movie L’alba del giorno dopo, con Jake Gyllenhaal, 1,492 milioni di spettatori e 6,83%; quindi per Frozen, 306mila e 4,35%.

Su Rete 4 per la nuova puntata di #CR4 La Repubblica delle donne, con Piero Chiambretti alla conduzione, nello staff di base Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Francesca Barra, Lory Del Santo, Massimo Lopez, Maria Vittoria Longhitano, Antonella Elia, Vittorio Feltri, Alfonso Signorini, Katia Follesa e Rosalia Porcaro e tra gli ospiti Vittorio Sgarbi, Sabrina Colle, Melania Rizzoli, Carolin Robb, Colin Campbell, Shade, 840mila e 4,22%; quindi per Tv Story Superstar, 164mila e 2,88%.

Su La7 Atlantide – Corrotti e prescritti con Andrea Purgatori alla conduzione, 492mila spettatori e 2,57% dalle 21.23 alle 24.45. Quindi per TgLa7 Notte, 209mila e 2,93%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,493 milioni di spettatori e il 21,09%, L’Eredità ha riscosso 5,613 milioni di spettatori ed il 27,14%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,069 milioni di spettatori (18,69%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,467 milioni di spettatori ed il 22,11%. Su Rai3 Tg3 a 2,001 milioni e 10,61%; TgR 2,405 milioni e 11,15%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 728mila e 3,76%.

Alle 20 questi gli ascolti:

Per il Tg1 6,088 milioni di spettatori ed il 25,55%. Su Canale 5 per il Tg5 4,796 milioni e 19,77% di share. Su La7 TGLa7 1,233 milioni di spettatori e 5,09%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti:

Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,887 milioni di spettatori con uno share del 18,21%. Su Rai Due per il Tg2 1,765 milioni e 6,81%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione, 1,352 milioni e 5%; su Rai3 per Nuovi Eroi 1,71 milioni e 6,78%, per Un posto al sole 1,902 milioni e 7,09%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione ha ottenuto 1,337 milioni e 5,19% e 1,064 milioni e 3,94%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione ha conquistato 1,55 milioni di spettatori e il 5,82%.

(in apertura Inter-Napoli, ieri su Rai1)