Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 13 febbraio 2020

Su Rai 1 “Milan - Juventus”, su Rai 2 “Love is all you need”, su Rai 3 “Skianto”, su Rete 4 “Dritto e rovescio”, su Canale 5 “Allied”, Su Italia 1 “Le Iene Show”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Maschi contro Femmine”, su Nove “Virus”, su Sky Cinema “12 Soldiers”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Race”, su Iris “Solo 2 ore”, su Rai Movie “Se Dio vuole”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 13 febbraio 2020

Rai

Rai 1 – Milan – Juventus, i rossoneri di Mister Pioli ospitano i campioni d’Italia della Juventus.

Rai 2 – Love is all you need, una donna, Ida, da poco operata di tumore al seno, scopre che il marito la tradisce con una giovane amante. Deve raggiungere Amalfi dove la figlia si sposa. Lì conosce Emil, scontroso e arrogante padre dello sposo, proprietario di alcune terre in costiera. Il matrimonio si trasformerà in un disastro, ma alla fine la vita dei protagonisti prenderà strade nuove ed inaspettate…

Rai 3 – Skianto – Sanremo ‘67, in uno studio che ricostruisce quel fatidico Festival del ’67, si parte per un viaggio emozionale nel mondo festivaliero aprendo una nuova strada fatta di “se” e di “ma”. A fare da guida Pippo Baudo, una sorta di Virgilio che accompagna Filippo nel magico mondo del Festival, tra ricordi inediti e consigli. Non ci si attiene alla concatenazione dei fatti, ma la fantasia di Timi trascina lo spettatore in un mondo meraviglioso costruito su quello che sarebbe potuto essere e quello che potrebbe essere. Ecco allora che le canzoni, elaborate dal talento di Raphael Gualazzi – qui direttore musicale ed esecutore insieme con la sua band – vivono di nuova vita e creano panorami inediti che mescolano epoche diverse, passando da “Vita Spericolata” a “Non ho l’età” in un battito di ciglia. A dare nuova vita alle canzoni, Petra Magoni, Mario Biondi, China Moses, Simona Molinari, Marialuna Cipolla, Serena Brancale e lo stesso Gualazzi. Intorno a quest’ossatura musicale si muove la cifra di Filippo Timi fatta di poesia e di ironia insieme che si diverte a raccontare, incontrare ospiti, interpretare anche ciò che una voce non ha in compagnia di Iaia Forte e Marina Rocco che, insieme a Filippo, danno voce ai fiori di Sanremo.

Rai Movie – Se Dio vuole, Tommaso è uno stimato cardiochirurgo sposato con Carla. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Il ragazzo, tuttavia, ultimamente appare cambiato e, mentre in famiglia si sospetta la sua omosessualità, decide di spiazzare tutti dichiarando di voler prendere i voti.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Allied: Un’ombra nascosto, Brad Pitt e Marion Cotillard sono due spie durante la Seconda Guerra Mondiale. La loro storia d’amore nasconde segreti che si sveleranno poco a poco.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

Iris – Solo 2 ore, l’ispettore Jack Mosley, B. Willis, deve difendere un testimone dai suoi stessi colleghi. Tra agguati ed inseguimenti dovra’ attraversare 16 isolati in 2 ore.

Premium Cinema – Race – Renegades, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace finché non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago. L’oro, di origine francese, era stato rubato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale…

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Maschi contro femmine, Fausto Brizzi ritorna nelle sale con una nuova commedia caratterizzata da un cast davvero stellare. Il film, scritto da Fausto Brizzi insieme a Marco Martani, Massimiliano Bruno e Pulsatilla, e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e Rai Cinema, ruota intorno al tema del conflitto tra uomini e donne. Quattro sono le storie principali che si avvicendano di continuo, toccandosi in più punti e creando serrate intersezioni tra loro

Nove – Virus – Killer invisibili, uno speciale dedicato ai virus, killer invisibili in grado di diffondersi rapidamente.

Sky Cinema 1 – 12 Soldiers, 11 settembre 2001. Il capitano Mitch Nelson, appartenente al 5th Special Group delle Forze Speciali USA, si è appena trasferito con la famiglia e per restargli vicino richiede un incarico amministrativo. Ma, in seguito agli attentanti che sconvolgeranno lo stesso giorno il mondo intero, il capitano insiste per riprendere il comando della sua squadra, l’ODA 595 anche se non è mai stato in missione di combattimento. Nonostante questo l’ODA 595 è riattivato e 12 soldati delle forze speciali inviati in Uzbekistan.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Le Iene)