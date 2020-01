Ascolti Tv 10 gennaio tutti i dati: Il Cantante Mascherato 4,4 milioni, GFVIP 2,9. I film di Italia1 e Rai3 a 1,6. The New Pope 1,1% su Sky

Ascolti, dinamiche ammiraglie: sempre in testa lo show di Milly Carlucci, al 28,6% svelando Orietta Berti. Il Gf Vip in vetta dalle 24.10 in avanti, correndo sopra il 20%

Il contesto: Milly Carlucci contro Alfonso Signorini, Nuzzi e Zoro, due film ed un telefilm, il battesimo di The New Pope sulla pay

Un venerdì televisivamente critico e interessante quello del 10 gennaio 2020. Su Rai1 andava in onda la prima puntata dell’attesissimo show Il cantante mascherato e su Canale 5 c’era la seconda puntata di Grande Fratello Vip. Due i film: su Italia1 c’era il drammatico Giustizia Privata con Gerard Butler, mentre Rai3 proponeva Io sono tempesta, con Elio Germano e Marco Giallini. Le altre offerte? Su Rete 4 c’era Quarto Grado e Rai2 aveva il telefilm Ncis Los Angeles, La7 puntava forte sul rientrante Propaganda Live, mentre su Sky Atlantic e Sky Cinema c’era la prima puntata di The New Pope (a 263 mila e 1,1% con la prima emissione).

Ecco in dettaglio come stamane Auditel, considerato il numero di spettatori raggiunti, ha messo in fila le proposte delle principali emittenti generaliste.

La graduatoria: Milly sempre davanti a Signorini, Butler, Giallini/Germano, poi Nuzzi. Distante Zoro

Su Rai1 lo show Il cantante mascherato, con Milly Carlucci alla conduzione, Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti in giuria, e tra le maschere in gara il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno (ieri eliminato e scoperto, era Orietta Berti), il Barboncino e il Pavone, ha avuto 4,437 milioni e il 20,9% dalle 21.37 alle 0.08. Poi per ll Cantante Mascherato Remix dalle 0.13 alle 0.17: ascolti a quota 1,750 milioni –con il 15,26%. Quindi per Tv7 844mila e 10,37% di share.

Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, e nella squadra dei famosi reclusi Barbara Alberti, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Antonella Elia, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Andrea Denver, Elisa de Panicis, e con la ex di Pago, Serena Enardu, che non è entrata nella casa, ha avuto 2,922 milioni e il 16,8% dalle 21.40 all’1.13. Quindi per GF Vip Night 1,262 mln e 23,1%.

Su Italia 1 il film drammatico, Giustizia Privata, con Gerard Butler, ha riscosso 1,636 milioni e il 6,8% di share. Quindi per Ieneyeh 597mila spettatori e 3,92% di share.

Su Rai3 la pellicola Io sono tempesta, con Elio Germano e Marco Giallini, ha conseguito 1,593 milioni di spettatori e il 6,5%. Quindi per la Grande Storia– Lourdes, tra fede e scienza 585mila e 3,41%.

Su Rete 4 per Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, 1,157 milioni e 6,1%. Quindi per Il commissario Schumann 199mila e 3,83% di share.

Su Rai2 la coppia di telefilm ha ottenuto questi risultati: i due episodi di Ncis Los Angeles a 1,1 milioni di spettatori e il 4,4% di share. Per The Resident 577mila e 3%. Quindi per Il Cacciatore 252mila e 2,1% di share e 199mila e 3,1%.

Su La7 Propaganda Live con Diego Bianchi alla conduzione, e tra gli ospiti stabili e di serata Marco Damilano, Makkox, Roberto Celata, Memo Remigi, Francesca Schianchi, ha convinto 869mila spettatori con uno share del 4,5%. Quindi per TgLa7 Notte 265mila e 3,91%.

Nel preserale boom Amadeus

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha ottenuto 5,817 milioni di spettatori con il 22,53%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,726 milioni di spettatori con uno share del 18,27%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 927mila spettatori con il 3,5%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1,171 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Generazione Bellezza ha raccolto 1,544 milioni di spettatori con il 6,3% mentre la soap Un Posto al Sole ha convinto 1,838 milioni di spettatori fedeli (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato 1,383 milioni e il 5,58% nella prima parte e 1,400 milioni di spettatori con il 5,39% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,582 milioni di spettatori con il 6,24%.

In access Insinna avanti su Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha totalizzato 3,586 milioni di spettatori (21,28%) mentre L’Eredità ha raccolto 5,270 milioni di spettatori (25,83%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha avuto 2,687 milioni di spettatori con il 16,33% mentre Avanti un Altro ha raggiunto 4 milioni di spettatori (20,1%). Su Rai2 Blue Bloods a 752mila spettatori con il 4% e NCIS a 1,169 milioni di spettatori (5,18%). Su Italia1 Ieneyeh ha totalizzato 603mila spettatori con il 2,8%. Su Rete4 per Tempesta d’Amore 602mila e 3,72% nella prima parte e 967mila spettatori e il 4,34% nella seconda parte. Su La7 Body od Proof a 177mila spettatori (0,9%).

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico de Il cantante mascherato ieri su Rai1)