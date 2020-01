Ilenia Pastorelli: Ho scelto di fare la giurata per la Carlucci per divertirmi e far divertire il pubblico

Ilenia Pastorelli sarà al tavolo dei giurati del nuovo talent game show al via domani sera su Raiuno. Con lei anche Patty Pravo, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti.

Domani in prima serata su Raiuno debutta Il Cantante Mascherato, il talent game show, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy, che ha già conquistato il pubblico mondiale.

A portarlo in Italia, per quattro venerdì sera, è stata Milly Carlucci, che lo condurrà, affiancata da cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Sono loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, hanno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione.

Il format

Il Cantante Mascherato, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare anche i telespettatori in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda e sta per sbarcare in Inghilterra e Spagna.

Otto le spettacolari maschere in gara: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone. Sotto di esse si celano otto personaggi molto famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano. Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, rivelando a tutti chi è. Per la prima volta in un ruolo di giurata, Ilenia Pastorelli, che nel suo curriculum ha già un David di Donatello come protagonista femminile del film Lo chiamavano Jeeg Robot, confessa a TvZoom il motivo per cui ha scelto di buttarsi in questa nuova avventura.

