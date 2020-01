Ascolti tv analisi 8 gennaio: Heidi sorprende. Signorini al top torturando Pago

In access I Soliti Ignoti a 7,8 milioni con il 29,6% assegnando 250mila euro alla concorrente calabrese alle 21.38. Parte in vetta il Grande Fratello Vip, ma poi dalle 22.15 in avanti passa saldamente al comando Heidi che chiude alle 23.40 con il 26,4%. Subito dopo ritorna leader il reality che sfiora il 30% prima dell’una di notte sulla querelle Enardu/Pago.

Giù dal podio: Jason Statham ha la meglio sul rientro di Chi l’ha visto? sulla terza rete, che supera il 10% a cavallo della mezzanotte, mentre rimane sempre distante dai primi la replica de L’Amica Geniale

Distonie

C’è la guerra che incombe ai confini dell’Europa (e non solo) e così si può leggere in maniera contrastante la evidente distonia dal clima complessivo de La pupa ed il secchione e viceversa e Grande Fratello Vip, i primi due grandi lanci Mediaset della stagione invernale, da tempo programmati per gennaio e che era impensabile differire o cambiare. Certo non si può fare a meno di notarne la leggerezza e la distanza dal clima sociale, che però – racconta la storia della tv – in qualche caso si traducono in elementi di forza piuttosto che di debolezza di questo tipo di prodotti. Martedì è stato certamente un successo, ad esempio, la prima tv dello show condotto da Paolo Ruffini, che ha praticamente più che doppiato i talk politici tarati sull’attualità. Ieri – mercoledì 8 gennaio – è andata meno bene al reality affidato ad Alfonso Signorini e su cui – pare di capire – Cologno stavolta ha investito molto. Perché sembrano più curati la struttura e la scrittura di base, perché nel cast qualche vero vip, stavolta, è stato inserito.

Vince Heidi ma…

L’impegno non è bastato però a far vincere all’ammiraglia di Mediaset la serata. Dominata da Heidi, che su Rai1 ha conquistato ben 4,437 milioni di spettatori ed 19,7% di share tra le 21.43 e le 23.41. Gf Vip, con Pupo e Wanda Nara a fianco di Signorini e tra i famosi in pista nella casa Barbara Alberti, Rita Rusic, Adriana Volpe, Pago e Serena Enardu, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Andrea Denver, Elisa De Panicis, e gli ex reclusi storici Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini ha ottenuto 3,4 milioni di spettatori e il 20,2% tra le 21.44 e le 25.09. Nella fase in sovrapposizione il film su Rai1 (19,7%) ha avuto la meglio sul reality di Canale 5 (18,2%), ma con la trasmissione di Signorini che ha dominato da prima di mezzanotte in poi, quando Heidi, Clara, la signorina Rottermaier, Peter ed il nonno hanno mandato i propri seguaci a nanna. Sul terzo gradino del podio è arrivata Italia1 (Safe con Jason Statham a a 1,877milioni di spettatori e il 7,6%), che ha fatto meglio di Chi l’ha visto? (a 1,749 milioni di spettatori e l’8%) e della replica de L’amica geniale (a 1,273milioni di spettatori e il 5,5%). In coda, inoltre, su Rete4 la prima tv del film L’uomo di neve ha riscosso 909mila spettatori e il 4,1%, mentre su La7 Atlantide Speciale, con Andrea Purgatori concentrato sulla crisi internazionale, si è fermato a 666mila spettatori e il 3,6%.

La curve e gli andamenti. Fa il botto Amadeus che inventa un milionario. Poi tocca ad Heidi e infine a Signorini: “Pago stai sereno…”

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti arrivi a quota 7,8 milioni con il 29,6% assegnando 250mila euro alla concorrente calabrese alle 21.38. Le trasmissioni di prima serata partono tardi e all’inizio rimane in vetta il Grande Fratello Vip, ma poi dalle 22.15 in avanti passa saldamente al comando Heidi che corre a lungo sopra la linea dei 4,5 milioni di spettatori e chiude alle 23.40 con ancora 4,4 milioni di seguaci (26,4%). Subito dopo ritorna leader il reality condotto da Alfonso Signorini che sfiora il 30% prima dell’una di notte con la vicenda melodrammatica di Serena Enardu e Pago, ereditata da Tempations Island. Dietro i primi, Safe, con Jason Statham protagonista, ha la meglio sul rientro (non ben promosso?) di Chi l’ha visto? sulla terza rete, che supera il 10% a cavallo della mezzanotte, mentre rimane sempre distante dai primi la replica de L’Amica Geniale su Rai2. Su La7 Atlantide Speciale parte in vantaggio sul film di Rete 4, ma poi viene superato.

(Nella foto un momento di Grande Fratello Vip)