Stasera in Tv: cosa vedere sabato 10 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 10 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Il cantante Mascherato, programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria form ata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Io sono tempesta, Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio….

Rai Movie – Boston – Caccia all’uomo, Boston, 15 aprile 2013: il sergente Tommy Saunders va ad integrare la squadra incaricata della sicurezza della maratona di Boston, la più vecchia degli Stati Uniti, ma il clima festivo è interrotto dall’esplosione di due bombe. FBI e Polizia scatenano così una pressante caccia all’uomo in cui l’agente Saunders dà il suo eroico contributo.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Giustizia Privata, thriller con Jamie Foxx e Gerard Butler. Un uomo decide di farsi giustizia dopo che i killer della sua famiglia sono rilasciati a causa di un patteggiamento.

Premium Cinema – Poveri ma ricchi, la famiglia Tucci di Torresecca è composta dai genitori Danilo e Loredana, i figli Tamara e Kevi, la nonna Nicoletta e lo zio Marcello. Un giorno Loredana vince alla lotteria cento milioni di euro e tutta la famiglia trasloca dal paesino della campagna romana a Milano, per sottrarsi all’attenzione di amici e conoscenti e godersi una nuova vita da milionari. Ma arrivati nel capoluogo lombardo, non tutto sarà come si aspettavano e dovranno fare presto i conti con il fatto che i soldi non portano la felicità.

Iris – Danko, A. Schwarzenegger e J. Belushi sono due poliziotti, uno sovietico l’altro statunitense, che cercano di catturare un pericoloso criminale.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – MascterChef Italia, lo chef Giorgio Locatelli si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori cuochi amatoriali presentano il loro piatto per poter entrare nella cucina di Masterchef.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The New pope, Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.

Fox – Quantico, l’incontro tra Shelby e una persona proveniente dal suo passato ha delle conseguenze drammatiche: il team deve cercare di impedire che le cose volgano al peggio.

(Nella foto Grande Fratello Vip)