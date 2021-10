Miriam Leone diventa Oriana Fallaci, Lucia Annunziata sfratta Un posto al sole

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: sarà l’ex Miss Italia a interpretare la grande giornalista per la fiction di Paramount+. Il racconto sarà incentrato sugli anni Cinquanta e Sessanta, quelli vissuti a metà tra Italia e Stati Uniti. Nuova striscia quotidiana su Rai3 per la conduttrice di “In mezz’ora”: prenderà il posto della celebre soap.

Miriam Leone sarà la Fallaci in una fiction di Paramount+

ItaliaOggi, pagina 22, di Carlo Valentini.

Miriam Leone ha firmato il contratto e si appresta ad andare sul set per interpretare Oriana Fallaci in una fiction con cui Paramount+ cercherà di entrare dalla porta principale sul mercato italiano. Le riprese saranno realizzate negli Usa. Titolo: Miss Fallaci takes America. La vicenda è concentrata negli anni 50 e 60 e sul pendolarismo, in quel periodo, della giornalista tra Italia e Stati Uniti. In pratica si tratta dell’avvio della sua carriera. La serie, che porta la firma di Alessandra Gonella, sarà disponibile nei primi mesi del prossimo anno. Nella produzione è coinvolto anche Edoardo Perazzi, nipote ed erede della giornalista. Dice, dalla sala di comando di Paramount+, Laura Abril: «Mentre continuiamo a espandere Paramount+ a livello internazionale, sappiamo che i contenuti locali sono fondamentali. Di qui questa serie originale per l’Italia, pronta per il debutto italiano di Paramount+ all’inizio del 2022. Sono sicura che l’affascinante storia di Oriana Fallaci catturerà l’attenzione del pubblico italiano e internazionale». Per Miriam Leone si tratta comunque di un salto mortale. Da Eva Kant nel film Diabolik dei Manetti Bros a Oriana Fallaci. Più eclettismo di così…

Carlo Fuortes, a.d. Rai, inviato da Mario Draghi a mettere ordine nel servizio pubblico, affiderà a Stefano Coletta, direttore di Rai1, il compito di guidare una riorganizzazione che sarà una rivoluzione: non più responsabilità verticali per canali, ma orizzontali per generi. Coletta avrà il compito di sovrintendere a tutto l’intrattenimento in prima serata dei tre canali Rai, Paolo Mieli potrebbe occuparsi dei talk e dell’offerta politica, e così via. Obiettivo: razionalizzare e risparmiare, evitando sovrapposizioni e concorrenza tra le reti. Il big bang, coi direttori di rete che perderanno gran parte dei loro poteri, è atteso entro febbraio.

Lucia Annunziata nel preserale

Michelangelo Tommaso (lo smemorato Filippo) e Miriam Candurro (vispa trentenne) sono da tempo alle prese con un tira-e-molla matrimoniale nella soap Un posto al sole (Rai3). Ma dovranno sbrigarsi a decidere. Infatti, nonostante il successo della più longeva serie della nostra tv, essa sarebbe sacrificata per far posto a una striscia quotidiana condotta da Lucia Annunziata, che quindi partita nel 2017 da Mezz’ora in più (Rai3) si allargherebbe con questo appuntamento che farebbe retrocedere Un posto al sole alle 18.30, anticamera della chiusura. Per il direttore di Rai3, Franco Di Mare, una scommessa pericolosa: se l’ennesimo talk dimezzerà gli ascolti della soap andrà in pensione (tra pochi mesi) con un flop clamoroso.

(Nella foto Miriam Leone)