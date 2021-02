Arriva Paramount+ (ma solo negli Stati Uniti, per ora)

Streaming, ViacomCbs punta su Paramount+

ItaliaOggi, pagina 19.

Nel giorno della presentazione dei conti del quarto trimestre 2020, chiuso con un utile di 810 milioni di dollari (664,5 milioni di euro) rispetto alla perdita di 258 milioni di dollari (211 mln di euro) dello stesso periodo dell’anno precedente e un fatturato in crescita del 3,3% a quota 6,87 miliardi di dollari (5,6 mld di euro), ieri ViacomCbs ha presentato agli investitori le novità relative alla piattaforma streaming Paramount+. Il servizio di streaming sarà lanciato il prossimo 4 marzo negli Stati Uniti, includerà una libreria di film con oltre 2.500 titoli prodotti dagli studi Paramount e Miramax e costerà 4,99 dollari (4 euro) al mese se acquistato con gli intervalli pubblicitari o 9,99 dollari (8,2 euro) senza inserzioni. Quest’ultima versione presenterà programmi sportivi, servizi di notizie e intrattenimento aggiuntivi.

L’a.d. del gruppo Bob Bakish ha annunciato che l’azienda inserirà una parte dei titoli cinematografici prodotti dal suo studio Paramount nel servizio streaming Paramount+ entro due mesi dal debutto nelle sale cinematografiche. ViacomCbs si allinea così ad altre grandi società di media che stanno rivoluzionando le tempistiche tradizionali per le uscite dei film, forti dell’ascesa di servizi di streaming video come Netflix, che stanno trasformando l’industria dell’intrattenimento. Bakish ha spiegato che il gruppo prevede di lanciare 36 serie tv originali su Paramount+ nel 2021, con 50 serie Tv originali che appariranno in esclusiva sul servizio entro due anni. L’obiettivo è di trasformare gli studios in un hub per le produzioni destinate a Paramount+, allo scopo di fornire un flusso costante di contenuti originali per il servizio.

(Nell’immagine il logo di Paramount)