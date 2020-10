Finalmente arriva Diabolik al cinema

Tutto sul misterioso Diabolik dei Manetti Bros

La Repubblica, pagina 38.

L’attesa è finita. Dopo qualche scatto rubato sul set e un trailer di pochi secondi i Manetti Bros. raccontano finalmente il loro Diabolik, che sarà nelle sale dal 31 dicembre. Lo fanno nell’intervista esclusiva di Alberto Piccinini in edicola domani sul Venerdì in cui i due fratelli registi (che domani non potranno essere alla Festa del cinema di Roma) spiegano: «Siamo fan del fumetto fin da ragazzi. Fare questo film è il sogno di una vita». Con Luca Marinelli nei panni (neri e attillatissimi) del Re del Terrore, Miriam Leone straordinaria Eva Kant e Valerlo Mastandrea come Ginko («Quando glielo abbiamo proposto ci ha detto: “Siete pazzi”») il film parte dal primo incontro tra il ladro e la vedova ereditiera tornata a Clerville dal Sudafrica con un diamante rosa, ispirato all’albo numero 3 del fumetto pubblicato nel marzo del 1963.

Avere i diritti non è stato facile visto che a contenderseli erano scesi in campo sia i francesi che gli americani. «Poi al Comicon di Napoli», dicono i Manetti, «abbiamo conosciuto Mario Gomboli, l’editore del fumetto. Gli abbiamo mandato quattro paginette e lui ci ha risposto: “Questo è il film che aspettavo da anni”».

(Nella foto Diabolik)