Ascolti Tv analisi 7 ottobre 2021: Bocci straccia Blasi. Formigli ribalta Del Debbio, Lega e FI. Belgio-Francia vola su 20, ma a Cologno son contenti?

Su Rai1 vince facile "Fino all’ultimo battito", su Canale 5 rimane sopra il 10% "Star in the star". Ma la partita più calda era quella tra "Piazzapulita" e "Dritto e Rovescio", vinta ancora da La7 grazie alle inchieste ‘nere’ di "Fanpage". La semifinale di Nations League fa il botto su 20, ma quanto avrebbe fatto su Italia1?

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 5,132 milioni e 23,7%, poi I Soliti Ignoti a 4,742 milioni e 19,7%, il TG5 a 4,5 milioni e 20,5%

Tre partite hanno occupato la scena televisiva in prima serata, ieri, giovedì 7 ottobre. Banale quella delle ammiraglie, con la fiction di Rai1 che ha travolto lo show flop di Canale5. Più interessante quella dell’approfondimento, con Paolo Del Debbio che ieri ha schierato Giorgia Meloni, mentre Corrado Formigli ha ospitato Guido Crosetto e Francesco Cancellato. Cuore del confronto le polemiche innescate dall’inchiesta di Fanpage sul braccio milanese nero (e anzi nerissimo) di Fratelli d’Italia, con Carlo Fidanza in primo piano nella puntata di Piazzapulita di giovedì 30 settembre, che aveva provocato il sorpasso del programma de La7 su quello di Rete4. Ieri da Formigli è andata in onda la seconda parte, stavolta ‘antileghista’, del prodotto targata Fanpage, ed ha rivinto la sfida La7, raggiungendo il proprio record stagionale. Record anche il risultato di ascolti di Belgio-Francia, che Cologno ieri ha deciso di trasmettere sul 20 ed è arrivata sul podio assoluto per numero di spettatori. Ma partiamo dal confronto delle ammiraglie.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 Star in the star con Ilary Blasi alla conduzione e Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria, con semifinale si è confermata a 1,9 milioni e 10,4% (1,880 milioni ed il 10,6% sette giorni prima). Su Rai Uno Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino, ha avuto 3,882 milioni di spettatori ed il 19,1% (3,620 milioni di spettatori ed il 18,8% sette giorni prima), aumentando il vantaggio sulla concorrenza.

Più facile di sette giorni prima è stato aggiudicare la terza posizione. Per lo meno per quanto riguarda gli ascolti. Su 20 la splendida Belgio-Francia, semifinale di Nations League, vinta dai cugini d’oltralpe per tre a due, ha conseguito ben 1,488 milioni di spettatori e il 6,4%. Trasmesso su Italia1 l’incontro avrebbe prodotto più di due milioni di spettatori? Molto probabilmente è così, ma a Cologno hanno evidentemente deciso di riaccendere il calcio su 20, visto che questa emittente si accinge a trasmettere tante partite di qualificazioni ai Mondiali senza l’Italia nei prossimi giorni e nei prossimi turni. Più share di 20 ha fatto La7, che ha di nuovo superato Rete4, andando fortissimo anche con la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage sull’estrema destra, stavolta concentrata sull sfondamento neofascista nella Lega.

Su La7 Piazzapulita avendo tra gli ospiti Carlo Calenda, Fabrizio Roncone, Pierluigi Bersani, Annalisa Cuzzocrea, Stefano Zurlo, Alessandro Sallusti, Guido Crosetto, Stefano Massini, Francesco Cancellato, Antonio Padellaro, Mario Calabresi, ha riscosso 1,170 milioni di spettatori ed il 7,1% (aveva avuto 1,042 milioni di spettatori ed il 6,6% sette giorni prima). Su Rete4 Dritto e Rovescio con Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Elisabetta Gardini, Andrea Romano, Gianluigi Paragone, Giuliano Granato, Paolo Ferrero, Gennaro Migliore, Claudia Fusani, Maurizio Belpietro, Francesco Borgonovo, Aldo Cazzullo, ha conquistato 912mila spettatori con il 5,5% di share (aveva avuto 853mila spettatori ed il 5,6% sette giorni prima).

Molto vicine tra loro sono arrivate alcune delle altre proposte della frammentata offerta di ieri. Su Rai3 lo show Lui è peggio di me, a 929mila spettatori con il 4,2% di share. Su Italia1 il telefilm Chicago Med a 898mila spettatori ed il 5,1%. Su SkyUno i Bootcamp di X-Factor a 734mila spettatori complessivi e il 2,8% su SkyUno. Su Rai2 il docufilm Giovani e droga a 818mila spettatori e il 4,2%. In coda più staccata, una novità: su Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi alla conduzione, ha riscosso 445mila spettatori e il 2% di share.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,742 milioni di spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,959 milioni di spettatori con uno share del 16,4%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,132 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Che succede? a 1,280 milioni e 5,7%, Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori e 7,1%. Su La7 Otto e mezzo a 1,5 milioni e 6,3% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 954mila e 4,1% e 969mila spettatori e 4%. Su Rai2 Tg2 Post 764mila spettatori e il 3,2% di share. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,6 milioni di spettatori e 18,6% e 4,069 milioni e 22,6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,373 milioni di spettatori e 17,1% mentre Caduta Libera ha avuto 3,488 milioni di spettatori e 19,8%. Su Rai3 TGR 2,920 milioni di spettatori con 15,3%.

Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 14,2% e 17,5%, Storie Italiane 18,3% e 16,8%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,7% e 15,9%. Su Rai2 Rai2 Social Club 4% di share. Su Rai3 Agorà 8% e 6,5%. Elisir 4,9% e 6,4%. La7 Omnibus 3,1%. Coffee Break 2,8%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 16,8%. Su Canale 5 Forum 17,7%. Su Rai2 I fatti Vostri 7,1% e 7,4% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,9% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,4%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,9%. La vita in Diretta Pop 14,5%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,7% di share, Uomini e donne 22,5% e 19,6% di share, Amici 17,9%, GFVIP al 17,2%, Love is in the air 16,1%, Pomeriggio 5 14,8% e 13,7%. Su Rai2 Ore 14 al 3,9%, Detto fatto 4,7%. Su Rai3 Geo 6,7% e 11,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 2,9%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,5% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 8,6%. Su Rai2 Masaniello 2,5%. Su Rai3 Illuminate 3,3%. Su Italia1 IZombie 3,1% e 3,2%. Su Rete 4 Pensa in grande 5,2% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata: stravince 20

Su 20 l’incontro di Nations League, Belgio-Francia 1,490 milioni di spettatori con il 6,4%. Su Iris Arma letale ha ottenuto 488mila spettatori con il 2,2%. Su RaiMovie Passengers 486mila spettatori con 2,2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 445mila spettatori con il 2%. Su La5 Un’ottima annata 372mila spettatori e l’1,8%. Su Tv8 Sahara 318mila spettatori con 1,6%. Su RaiPremium Rex 315mila spettatori con 1,4%. Su RealTime Vite al Limite 300mila spettatori con 1,35%. Su Rai4 Private Eyes 203mila spettatori con 1%. Su Cine34 Se sei così ti dico sì 187mila spettatori con 0,84%. Su TopCrime The Closer 170mila spettatori con 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Piazzapulita)