Ascolti tv 7 ottobre 2021: la fiction di Rai1 doppia lo show di Canale5. Formigli terzo

Ieri, giovedì 7 ottobre 2021, la fiction “Fino all’ultimo battito” 19,1%, lo show “Star in the Star” 10,41% e il talk show “Piazza pulita” 7,11%.

Ascolti tv: Fino all’ultimo battito umilia Star in the Star

Non c’è gara tra le reti ammiraglie giovedì sera, con Rai1 che grazie alla fiction Fino all’ultimo battito ha registrato il 19,1% di share media con 3,883 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 17,80% e 4,109 milioni, secondo episodio 20,44% e 3,687 milioni. Settimana scorsa la serie con Violante Placido e Marco Bocci aveva raccolto il 18,8% e 3,6 milioni. Con quasi la metà degli ascolti, lo show Star in the Star su Canale5 al 10,41% e 1,898 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma con Ilary Blasi aveva portato a casa gli stessi dati: 10,6% e 1,880 milioni. Chiude il podio Piazza pulita su La7 al 7,11% e 1,170 milioni di contatti, registrando il miglior risultato per share dal giugno 2018. Giovedì scorso il talk show di Corrado Formigli aveva fatto il 6,6% e 1,042 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con lo show Lui è peggio di me su Rai3 con il 4,18% e 929 mila spettatori, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 5,50% e 912 mila e la serie tv Chicago Med su Italia1 con il 5,07% e 898 mila. Si chiude con il documentario Giovani e droga su Rai2 al 3,08% e 632 mila contatti, poi il programma Il contadino cerca moglie su Nove al 2% e 445 mila e il film Sahara su Tv8 all’1,6% e 318 mila. Sul canale 20 la semifinale di Nations League tra Francia e Belgio, vinta dai transalpini, ha fatto il 6,4%, mentre la prima puntata di bootcamp di X Factor 2021 su SkyUno ha registrato il 3,3% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,6%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,9%. In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,19% e 284 mila italiani collegati, poi Deal with it su Nove all’1,8% e 420 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 346 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fino all’ultimo battito)