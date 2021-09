Ascolti Tv analisi 23 settembre 2021: Bocci affonda Blasi. Del Debbio (Tajani) stacca Formigli (Cingolani). X Factor 3,1%. Dazn Auditel: Roma 2%, le partite col crash 2,4%

Rai1 vince senza strafare con Fino all’ultimo battito, Canale5 soffre con Star in the star. Sul podio sale Dritto e Rovescio e distacca Piazzapulita. X Factor su SkyUno a 745mila. Roma-Udinese su Dazn by Auditel a 453mila e 2%. In preserale, con il primo tempo problematico, Samp-Napoli, Torino-Lazio e Zona Gol 2,4%.

Il programma più visto della giornata è stato I Soliti Ignoti a 4,345 milioni e 19,1%, il Tg1 a 4,157 milioni e 20,1%, poi la fiction con Bocci e Violante Placido

Ha funzionato Marco Bocci (volto della fiction Mediaset) su Rai1 (Fino all’ultimo battito ha avuto quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 20,4% di share ed ha dominato in prime time, giovedì 23 settembre). Ieri aveva vinto la serata Anna Valle (volto Rai) su Canale 5, sia pure con un risultato per forza di cose più basso. La fiction del medico ieri ha inevitabilmente complicato la vita già difficile di Star in the star. Il format che mischia Tale e quale Show e Il Cantante mascherato ha fatto male anche alla seconda prova, dovendosi confrontare, oltretutto, nel genere intrattenimento/spettacolo, con la seconda puntata di X Factor su SkyUno e il ritorno di Lui è peggio di me su Rai3.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 Star in the star con Ilary Blasi alla conduzione e Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria, con la puntata che ha eliminato Ron Moss e Gloria Guida ha ottenuto solo 1,816 milioni di spettatori e l’11,5% di share (la settimana prima aveva ottenuto 1,947 milioni e l’11% di share) ed è stato quindi quasi doppiato dal prodotto dell’ammiraglia rivale. Più complicato dire chi si sia aggiudicato la terza posizione. Se si calcola la sovrapposizione è stata Rete4, per numero di spettatori è stata invece la proposta di Italia1. La nuova puntata di Dritto e Rovescio ha conseguito 890mila spettatori con il 6%, andando oltre l’11% in seconda serata e facendo un picco da 1,3 milioni dopo le 22.00. Aprendo con Antonio Tajani, e proponendo i temi caldi del momento, Paolo Del Debbio ha distaccato di Piazzapulita su La7. Parlando di transizione energetica e ospitando il ministro Roberto Cingolani, Corrado Formigli ha totalizzato 713mila spettatori e il 4,6% di share, arrivando molto distante dalla concorrenza.

Se si considera che stavolta non c’era l’emissione free, ha fatto benino la seconda puntata di X Factor su SkyUno. Il programma con Ludovico Tersigni al posto di Alessandro Cattelan e con Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli in giuria è arrivato a 623mila spettatori e 3,1% al netto delle ripetizioni (superando complessivamente 745 mila spettatori). Un buon risultato se si considera pre che in chiaro il ritorno di Lui è peggio di me, con Marco Giallini e Giorgio Panariello sulla terza rete, si è fermato a 792mila e 4%. Più ascolti e più share di Rai3 ha fatto il film di Rai2 con Viola Davis (Widows, 818mila e 4,2%), e più ascolti e più share ha fatto il medical di Italia 1 (Chicago Med a 979mila e 5,2%, al quarto posto dietro Del Debbio).

Interessante più del solito la disamina dei dati riguardanti la Serie A, ieri in onda con il turno infrasettimanale. Alla sera su DAZN by Auditel (timvisionbox, smart tv e dt) Roma-Udinese ha avuto 453mila spettatori e il 2%, con il servizio in streaming che ha funzionato senza grossi intoppi. C’era stato invece un crash del broadband nella proposizione del preserale, con Torino-Lazio (anche su Sky, a 360mila e 2,3%) e, soprattutto, Sampdoria-Napoli, in esclusiva su Dazn, orbate di quasi tutto il primo tempo con clamorose poteste sui social. Auditel pesa la partita dei partenopei su DAZN a 230mila con l’1,5% di share, con Torino-Lazio a 66mila e Zona Gol a 68mila.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,345 milioni di spettatori con il 19,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint in versione corta 3,180 milioni di spettatori con uno share del 13,9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,1 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei matti a 1,1 milioni e 5,1%, Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori e 7,1%. Su La7 Otto e mezzo a 1,291 milioni e 5,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 1,263 milioni e 5,7% e 1,129 milioni di spettatori e 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post 907mila spettatori e il 3,9% di share. Da registrare anche il successo di Deal with it su Nove, a 588mila e 2,6%, con Guess my age su Tv8 a 373mila e 1,6%. In preserale. Su Rai1 La Vita in diretta Pop ha ottenuto 2,224 milioni di spettatori e 15,6,% partendo dalle 18.30. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,440 milioni di spettatori e 12% mentre Caduta Libera ha avuto 2,8 milioni di spettatori e 17,9%. Su Rai3 TGR 2,8 milioni di spettatori con 15,8%.

Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 13,7% e 19,7%, Storie Italiane 18,7% e 16,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,7% e 16,1%. Su Rai2 Rai2 Social Club 3,4% di share. Su Rai3 Agorà 5,4%, 7% e 5,7%. Elisir 5,3% e 7,8%. La7 Omnibus 2,9%. Coffee Break 3%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,5%. Su Canale 5 Forum 16,4%. Su Rai2 I fatti Vostri 6,1% e 7,2% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su La7 L’Aria che Tira 4,5% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,9%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 18,2%. La vita in Diretta 17,9% e 16,3%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 19,1% di share, Uomini e donne 21,7% e 18,9% di share, GFVIP al 19,8%, Love is in the air 17,1%, Pomeriggio 5 a 14,8% e 12,6%. Su Rai2 Ore 14 al 3,7%, Detto fatto 4,1%. Su Rai3 Geo 4,5% e 6,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 2,3%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,9% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 9%. Su Rai2 Ossessione Italia 3,2%. Su Rai3 Linea Notte 4,6%. Su Italia1 Codice d’emergenza 4,6%. Su Rete 4 Mamma Roma 4,5% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince la Mannino su Nove

Sul Nove lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino Terrybilmente Divagante 516mila spettatori con il 2,7%. Su La5 The Wedding Date ha ottenuto 415mila spettatori con l’1,9%. Su Rai4 Reprisal a 394mila spettatori con l’1,9%. Su Iris Daylight – Trappola nel Tunnel 382mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti a 360mila spettatori con l’1,8%. Su Real Time Vite al limite 296mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Star in the star)