Ascolti Tv analisi 30 settembre 2021: Bocci distanzia Blasi (che chiude in anticipo). Formigli punta su Morisi e Fidanza e sorpassa Del Debbio (con Conte e Meloni)

Su Rai1 vince senza strafare Fino all’ultimo battito, su Canale5 chiude bottega Star in the star. Sul podio sale Piazzapulita che punta con forza sul Caso Morisi come vorrebbero probabilmente anche gli spettatori di Dritto e Rovescio. X Factor su SkyUno fa 754mila cumulati, Lazio-Lokomotiv su Tv8 a 855mila.

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,639 milioni e 22,2%, poi I Soliti Ignoti a 4,553 milioni e 19,6%, la fiction con Bocci e Violante Placido a 3,935 milioni col primo episodio

La politica – nella sua rappresentazione televisiva – ieri ha offerto tanti spunti, presenze e momenti molto interessanti. Paolo Del Debbio ha schierato Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Mentre Corrado Formigli ha puntato molto sul caso Morisi e quindi su un’inchiesta di Fanpage sul braccio milanese nero (e anzi nerissimo) di Fratelli d’Italia, con Carlo Fidanza in primo piano. Il tutto però in una serata, quella di giovedì 30 settembre, particolarmente ricca di offerta di intrattenimento e calcio. Ha funzionato ancora bene Marco Bocci su Rai1 che con Fino all’ultimo battito ha posto fine alla vita difficile di Star in the star, ieri congedatosi repentinamente su Canale5. Ma in onda ci sono state pure le partite di Europa League e Conference League, X Factor su SkyUno, Lui è peggio di me su Rai3, il ritorno de Il Contadino cerca moglie su Nove, Chicago Med su Italia 1 ed il film Conair sulla seconda rete.

Ascolti tv prima serata

Su Canale 5 Star in the star con Ilary Blasi alla conduzione e Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci in giuria, con la puntata che ha condensato tutte le rimanenti puntate in una, ha ottenuto solo 1,880 milioni ed il 10,6% (1,816 milioni di spettatori e l’11,5% di share aveva fatto la settimana prima) ed è stato quindi di nuovo travolto dal prodotto dell’ammiraglia rivale, sia pure in calo. Su Rai Uno Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino, ha avuto 3,620 milioni di spettatori ed il 18,8% (sette giorni prima a 3,884 milioni di spettatori e il 20,4% di share). Più facile di sette giorni prima è stato aggiudicare la terza posizione.

Su La7 Piazzapulita con Selvaggia Lucarelli, Annalisa Cuzzocrea, Stefano Zurlo, Davide Tabarelli, Angelo Bonelli, Carlo Freccero, Andrea Crisanti, Antonino Monteleone, Alessandra Sardoni, Alessandro Sallusti, Paola Maugeri, Stefano Massini, Francesco Cancellato di Fanpage tra gli ospiti di Corrado Formigli, ha totalizzato ben 1,042 milioni ed il 6,6% (713mila spettatori e il 4,6% di share sette giorni prima). In pratica Formigli ha affrontato con piglio il caso Morisi, poi ha dato spazio ad un servizio di Fanpage sulla lobby nera milanese legata a Fratelli d’Italia, e quindi ha aperto la fase finale con il situazionista Freccero, alla fine risultando appealing anche per il pubblico del programma rivale.

Nettamente battuta, stavolta, così è stata Rete4 con Dritto e Rovescio. Meno attiva sul caso Morisi. Paolo Del Debbio ha aperto con Giuseppe Conte e poi ha ospitato tra gli altri Giorgia Meloni, Fabrizio Pregliasco, Alessandro Cattaneo, Beatrice Lorenzin, Matteo Ricci, Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Alessandro Cecchi Paone, Franco Trinca, Mariagiovanna Maglie, Aldo Cazzullo. Così confezionato ha convinto 853mila spettatori ed il 5,6% (890mila spettatori con il 6% aveva avuto sette giorni prima). Molto vicine alla prestazione di Rete4 per numero di spettatori ma non per share sono arrivate alcune proposte della frammentata offerta di ieri. Su Italia1 il telefilm Chicago Med a 940mila spettatori ed il 4,8%. Su Tv8 il match Lazio-Lokomotiv Mosca di Europa League a 855mila e 3,9%. Su Rai2 la pellicola cult Conair con Nicolas Cage, a 818mila spettatori e il 4,2%. Su Rai3 lo show Lui è peggio di me, a 803mila spettatori con il 3,8% di share. Su SkyUno l’ultima Audition di X-Factor a 754mila spettatori complessivi e il 2,8% su SkyUno. In coda più staccata, una novità: su Nove la nuova edizione de Il Contadino cerca moglie, con Gabriele Corsi alla conduzione, ha riscosso 517mila spettatori e il 2,4% di share.

Ascolti tv calcio pay, Roma e Lazio on air

Alla sera su Sky le partite di Europa league e Conference League hanno avuto 431mila spettatori e l’1,9%. Lazio-Lokomotiv, in particolare, sulla pay ha avuto altri 280mila spettatori e l’1,3%. Alle 18.45, invece Zorya-Roma, è arrivata a 144mila spettatori, con tutte le partite di fascia di UEL e UCL a 637mila spettatori con il 3,6%.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,553 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,681 milioni di spettatori con uno share del 15,9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,154 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Che succede? a 1,075 milioni e 4,9%, Un Posto al Sole 1,531 milioni di spettatori e 6,6%. Su La7 Otto e mezzo a 1,540 milioni e 6,7% di share. Su Rete4 Stasera Italia a 882mila e 3,9% e 865mila spettatori e 3,7%. Su Rai2 Tg2 Post 825mila spettatori e il 3,5% di share. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,559 milioni di spettatori e 19,5% e 3,757 milioni e 21,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,694 milioni di spettatori e 13,3% mentre Caduta Libera ha avuto 2,980 milioni di spettatori e 17,8%. Su Rai3 TGR 2,6 milioni di spettatori con 14,3%.

Al mattino, su Rai1 Uno Mattina 13,3% e 18,8%, Storie Italiane 17,5% e 16,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 16% e 17,3%. Su Rai2 Rai2 Social Club 3,5% di share. Su Rai3 Agorà 6,9% e 6%. Elisir 5,1% e 7,1%. La7 Omnibus 3,5%. Coffee Break 3,1%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 16,7%. Su Canale 5 Forum 17,3%. Su Rai2 I fatti Vostri 6,9% e 8,2% di share. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su La7 L’Aria che Tira 3,9% nella prima parte e 3,6% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,7%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 18,1%. La vita in Diretta 15,7% e 18,2%. Su Canale5 Beautiful 18,6%, Una Vita 18,6% di share, Uomini e donne 23% e 20% di share, Amici 18,6%, GFVIP al 19%, Love is in the air 15,9%, Pomeriggio 5 11,3% e 11%. Su Rai2 Ore 14 al 4,2%, Detto fatto 4,4%. Su Rai3 Geo 5,7% e 9,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 2,4%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 8,6%. Su Rai2 Captain America- Civil War 4,4%. Su Rai3 Illuminate 3,8%. Su Italia1 Schitt’s Creek 3,3% e 2,3%. Su Rete 4 Pensa in grande 4,4% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince la Lazio

Su Tv8 l’incontro di Europa League, Lazio – Lokomotiv Mosca 855mila spettatori con il 3,9%. Su Iris Lo Specialista ha ottenuto 550mila spettatori con il 2,6%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie 488mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Baby driver – Il genio in fuga 448mila spettatori con il 2,1%. Su La5 Due Settimane per Innamorarsi 393mila spettatori e l’1,9%. Su 20 Lo Specialista ha ottenuto 550mila spettatori con il 2,6%. Su RaiMovie Settimo figlio ha ottenuto 349mila spettatori con 1,6%. Su RaiPremium Rex 272mila spettatori con 1,2%. Su RealTime Vite al Limite 245mila spettatori con 1,15%. Su Cine34 Sette chili in sette giorni 155mila spettatori con 0,73%. Su TopCrime The Closer 150mila spettatori con 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Piazzapulita)