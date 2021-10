Ma è la Serie A o la BBC?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Lega calcio mostra i muscoli inaugurando la gigantesca Var Room alle porte di Milano, con spazi e tecnologie da network televisivo. Basta il colpo d’occhio per capire che il progetto di creare, con i fondi americani, la media company va avanti: l’obiettivo è quello di avere il proprio canale Tv.

Ei Towers con la Serie A in versione media company

Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi.

Per Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, è «la base di una media company che, se dovessimo un domani deliberarla a livello di assemblea, saremo già pronti». La Var Room centralizzata inaugurata ieri, e che si trova presso Ei Towers insieme con il centro di produzione di Lega Serie A, ha i tratti di un ulteriore passo verso il progetto di media company. Ei Towers, società delle torri controllata dal fondo infrastrutturale F2i, ha dal canto suo messo a segno un’importante estensione delle proprie attività conquistando il ruolo di partner tecnologico della Lega Serie A.

Per campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana vengono trasportati 12 segnali video (più 12 di backup) dagli stadi al centro di Lissone, dove vengono inserite grafiche, virtualizzazioni collettive e soggettive, per poi essere ridistribuite, attraverso collegamenti in fibra, a Dazn, Sky Italia, Rai e Mediaset.

