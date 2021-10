Ascolti Tv 2 ottobre: Tu si que vales si prende un quarto della platea e distanzia Amadeus in versione Suzuki. Poi i telefilm di Rai2

Vantaggio più ampio per Maria De Filippi su Arena Suzuki, con lo show evento di Amadeus che paga lo scotto di non essere più una novità nella serata di Sassuolo -Inter su Sky e Dazn. Al pomeriggio lo sport di nicchia: su Rai2 la Pallavolo Femminile 422mila e 3,3%. Su La7 Serie A femminile con Roma-Juventus 204mila e 1,7%. Su TV8 Superbike 258mila e 2,1%.

Dominano le ammiraglie. Vantaggio più ampio di sette giorni prima per Maria De Filippi su Arena Suzuki, con lo show evento di Amadeus che comunque si avvicina al 20%

C’era il calcio della Serie A, sabato 2 ottobre, con una destabilizzante Sassuolo-Inter in griglia su Sky e Dazn in prima serata, dopo che al pomeriggio il derby Torino-Juventus era andato in onda in streaming senza blocchi o interruzioni gravi. In prime time Rai1 ha trasmesso il secondo appuntamento con lo show nostalgico Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80, con Amadeus sul palco con tanti amici e cantanti e Canale5 ha riproposto Tu si que vales, che si è presentato con la solita squadra rodatissima. Il family film di Italia 1 (Pets 2 Vite da animali), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Missione Goldfinger) e la miniserie di La7 (Downtown Abbey) hanno articolato l’offerta commerciale. Mentre, lato Viale Mazzini, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 che ha programmato Nella tana dei lupi. Questi gli equilibri di prima serata.

Prima serata

Su Canale 5 Tu si que vales ha schierato alla conduzione Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi al giudizio tecnico e con Sabrina Ferilli a rappresentare la giuria popolare. Il programma ha raccolto davanti al video 4,163 milioni di spettatori ed il 25,5% tra le 21.30 e le 24.39 (3,806 milioni di spettatori ed il 23,9% tra le 21.43 e le 24.38 sette giorni prima).

Su Rai1 il secondo appuntamento con lo show evento Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, in onda per celebrare i protagonisti di un trentennio di musica leggera, con Amadeus alla conduzione e sul palco di Verona i Village People, Gianna Nannini, Raf, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Opus, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Marcella Bella, Fausto Leali, Alphaville, ha riscosso 3,541 milioni di spettatori ed il 19,6% (aveva avuto 3,873 milioni di spettatori e il 21,9% di share tra le 21.27 e le 23.56 sette giorni prima). Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: The Rookie 938mila spettatori con il 4,6% e Bull 749mila e 4%.

Giù dal podio, tutte le altre proposte sono rimaste molto più lontane da quota un milione. Su Rai3 Nella tana dei lupi ha conseguito 722mila spettatori con il 3,8% di share. Su Italia 1 il film fantasy family Pets 2 Vita da animali ha intrattenuto 674mila spettatori 3,4%. Su Rete4 la pellicola vintage Agente 007 Missione Goldfinger, con Sean Connery, ha avuto 594mila spettatori con il 3,2% di share. Su La7 la serie cult Downton Abbey ha totalizzato 316mila spettatori con uno share del 2%.

Inoltre in access. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,146 milioni di spettatori con il 20,5% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,208 milioni di spettatori con uno share del 15,9%. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 873mila spettatori con il 4,5% nella prima parte e 830mila con il 4,1% nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1,069 milioni di spettatori 5,3%.

Al pomeriggio. Su Canale 5 Scene da un Matrimonio 1,962 milioni di spettatori 15%. Su Rai2 la Pallavolo Femminile a 422mila spettatori e 3,3%. Su La7 il match di Serie A femminile Roma-Juventus ha ottenuto 204mila spettatori con l’1,7%. Su TV8 la Superbike al 2,1% con 258mila spettatori.

Tra le tematiche, in prima serata. Su Rai 4 I Segreti di Wind River al 2,7% con 532mila spettatori. Su Iris Return to sender a 391mila e 2%. Su Top Crime Poirot a 319mila spettatori e 1,6%. Su Tv8 Hancock ha raccolto 239mila spettatori con l’1,2%. Sul 20 Uomo con i Pugni di Ferro a 235mila e 1,2%. Su Nove Inganno d’amore – Il delitto Rosboch ha raccolto 228mila spettatori e l’1,2% di share. RaiPremium Bastardi di Pizzofalcone a 217mila e 1,12%. Su RaiMovie Ricomincio da Noi a 202mila e 1%. Su La5 la replica del GF Vip a 117mila e 0,7%.

