Ascolti Tv 25 settembre: Tu si que vales cala, Amadeus nell’Arena batte per spettatori De Filippi. Maria vince in sovrapposizione e per share

Su Canale 5 la seconda puntata stagionale di Tu si que vales a 3,8 milioni e 23,9%, su Rai1 lo show musicale evento dall’Arena di Verona a 3,873 milioni e 21,9%. Bene anche la Giannini con Indovina chi viene a cena