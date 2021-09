Ascolti Tv analisi 18 settembre 2021: Tu sì que vales parte bene e stacca Amadeus extralarge e la fenomenale Italvolley maschile

L’anno scorso Maria De Filippi era partita con il 28,1%, ma non c’era la pallavolo e Rai1 era rimasta più tranquilla

Durate precarie e insolite – tra l’access e la fascia di prime time – sabato 18 settembre, per alcuni dei programmi chiave. Rai1 ha trasmesso un’edizione lunga, fino alle 22.30 circa, de I Soliti Ignoti e poi ha trasmesso il film The Walk. L’idea era quella di non disturbare o cozzare con Italia-Serbia di volley maschile, semifinale del torneo continentale in onda dalle 20.50, mentre Rai3 ha riproposto Ricomincio da Rai3.

Con questa proposta Viale Mazzini ha affrontato Canale5, che ha fatto ripartire Tu si que vales, che si è presentato con la solita squadra. Il family film di Italia 1 (Ferdinand) e la pellicola cult di Rete 4 (007Licenza di uccidre) e la miniserie di La7 (Downtown Abbey), hanno completato l’offerta, in una giornata pure caratterizzata da Inter-Bologna alle 18.00 su Dazn e Salernitana–Atalanta alla sera, che la tv dello streaming ha condiviso con Sky. Questi gli equilibri di prima serata.

Prima serata

Su Canale 5 lo show ultrapopolare Tu si que vales, con alla conduzione Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi al giudizio tecnico e con Sabrina Ferilli che rappresenta la giuria popolare, ha raccolto davanti al video 4,138 milioni di spettatori pari al 27% di share. L’anno scorso, con una concorrenza molto meno agguerrita, l’esordio dello show aveva avuto 4,185 milioni di spettatori ed il 28,1%.

Su Rai1 la puntata lunga, speciale de I Soliti Ignoti, con Amadeus alla conduzione, ha conquistato 3,670 milioni di spettatori pari al 18,9% di share. Quindi il film The Walk ha avuto 939mila spettatori e 6,8%.cSu Rai2 la bella vittoria per tre a uno degli Azzurri di volley contro la Serbia è stata seguita da 2,2 milioni di spettatori con l’11,9%.

Giù dal podio tutte le proposte sono rimaste lontane da quota un milione. Su Rete4 la pellicola vintage Agente 007 Licenza di uccidere, con Sean Connery e Ursula Andress, ha avuto 739mila spettatori con il 4,2% di share. Su Italia 1 il film d’animazione Ferdinand ha intrattenuto 691mila spettatori 3,7%. Su La7 la serie cult Downton Abbey ha totalizzato 287mila spettatori con uno share dell’1,8%. Su Rai3 Ricomincio da Rai3, con Stefano Massini e Andrea Delogu che hanno presentato una selezione degli spettacoli che saranno in scena nella prossima stagione, ha conseguito solo 339mila spettatori con l’1,9% di share. Inoltre da registrare. Su Tv8 Caccia a ottobre Rosso ha raccolto 287mila spettatori con l’1,7%. Su Nove Misteri di Arce- Chi ha ucciso Serena? ha avuto 218mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Tu sì que vales)