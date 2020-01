Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: Noi, conduttori con la benedizione di Belèn

Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez parlano del loro rapporto, dell'esperienza alla conduzione di Ex on the beach Italia su Mtv e dei progetti per il futuro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Nella nostra vita reale non c’è spazio per gli ex”

«Belén ci ha consigliato la spontaneità, ci ha suggerito di essere noi stessi davanti alle telecamere e di proporci al pubblico con naturalezza», dicono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Compagni nella vita reale, colleghi di conduzione nella finzione scenica del piccolo schermo, la coppia è al timone, ogni mercoledì alle 22.50 su Mtv, di Ex On The Beach 2, il dating show che fa delle tresche sentimentali un sollazzo destinato al colpo di scena. I protagonisti (undici, quattro donne e tre uomini), spaparanzati su una spiaggia da cartolina, si ritrovano loro malgrado al cospetto dei loro ex fidanzati/e, con tutte le possibili conseguenze del caso.

«Nel nostro caso, siamo del parere che le minestre riscaldate non siano mai gustose», sussurrano Cecilia e Ignazio dandosi di gomito e cercando complicità vicendevole, «ma nel programma tutto può succedere: d’altra parte, se si assecondano troppo le pretese di un ex, il sentimento può anche riaccendersi. Oppure si finisce per litigare furiosamente».

Ai nostri microfoni, i due conduttori raccontano come si sono preparati all’esperienza.

Gabriele Gambini

(nella foto Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez)