Ascolti Tv analisi 22 settembre 2021: Anna Valle scende in campo per Canale5 e batte Julia Roberts. Morelli supera Sciarelli, partenza lenta di Honolulu

Canale5 vince la sfida con la fiction "Luce dei tuoi occhi", staccando Rai1 e l'ennesimo passaggio di "Pretty Woman". Rai2 supera 2 milioni con "Coliandro 4" e fa più ascolti, ma lo stesso share di "Chi l’ha visto?". Con Fatima e Mandelli Italia 1 non trotta più di tanto.

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 4,766 milioni e 22,94%. I Soliti Ignoti a 4,3 milioni e 18,5%. Reazione a catena a 4,086 milioni e 24%; Tg5 a 3,9 milioni e 18,5%

Calcio della Serie A meno ingombrante in tv, mercoledì 22 settembre, con in campo sia su Sky che Dazn l’incontro Milan-Venezia. La partita di San Siro ha avuto 860 mila spettatori medi, con il 4% di share sulla pay del sat, mentre su quella del brodband, lato Auditel (smart tv, dt, e timvisionbox) ha avuto. Da registrare come si sia improvvisamente svegliata la voglia generalista d’innovare: è partita la nuova fiction di Canale5 con Giuseppe Zeno e Anna Valle, Rai2 ha lanciato Coliandro 4, Italia1 il programma comico Honolulu.

Ascolti tv in prime time

Rai1 ha perso la serata insistendo con un nuovo passaggio dell’immortale Pretty Woman. Stavolta ha conseguito 2,786 milioni di spettatori ed il 13,9% (nell’ultimo passaggio, il 4 marzo del 2020, il film con Julia Roberts e Richard Gere aveva avuto 3,8 milioni di seguaci con il 15,8% di share) conquistando il secondo gradino del podio in un contesto di ricca offerta pubblica.

Dall’altra parte della barricata, dopo molti tentennamenti – oramai la regola quando deve partire una fiction di produzione – Canale 5 ha programmato con successo Luce dei tuoi occhi. Con Giuseppe Zeno e Anna Valle ed il mood da prodotto Rai, la storia ambientata nel mondo della danza ha riscosso 3,231 milioni e 15,8% di share. In tema fiction, inoltre, su Rai2, Il ritorno di Coliandro, ha conseguito 2,115 milioni e il 9,9% di share. Sopra le attese, considerato il resto delle offerte, è andata Federica Sciarelli: la nuova puntata di Chi l’ha visto? ha convinto 1,923 milioni di spettatori con il 9,9%.

Molto staccate, tutte sotto quota 1 milione, sono arrivate le altre proposte principali: su Italia1 la novità comica Honolulu, con Fatima Trotta e Francesco Mandelli, ma anche i PanPers, ha avuto 887mila spettatori ed il 4,7%; su Rete4 Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi carico di ospiti, si è fermato a 701mila spettatori con il 4%. E poi su La7 Hunting Hitler si è trascinato 276mila spettatori e l’1,9% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’ispettore Coliandro)