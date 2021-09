Ascolti tv 22 settembre 2021: la fiction di Canale5 batte l’ennesima replica di Pretty Woman

Ascolti tv: bene il ritorno de L’ispettore Coliandro su Rai2

Canale5 torna in vetta alla classifica degli ascolti tv delle reti generaliste grazie alla nuova fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, che ha registrato il 15,78% di share media con 3,231 milioni di telespettatori. Per l’ammiraglia Mediaset si tratta del terzo debutto di fiction più visto dal 2018. Seconda posizione per l’ennesima replica del film Pretty Woman su Rai1 con il 13,89% e 2,786 milioni d’italiani collegati. Medaglia di bronzo per il debutto della quarta stagione della serie tv L’ispettore Coliandro su Rai2 con il 9,92% e 2,115 milioni di contatti. L’ultimo esordio era stato nel 2018 e aveva raccolto il 10,9%.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio si piazza Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,92% e 1,923 milioni di spettatori, poi il nuovo programma comico Honolulu su Italia1 al 4,73% e 887 mila e il talk show Zona bianca su Rete4 al 4% e 701 mila. La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste si chiude con le audizioni di X Factor 2021 su Tv8 al 2,1% e 411 mila contatti, poi la serie tv Caccia a Hitler su La7 all’1,92% e 276 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,2% e 257 mila. D’amore e d’accordo su Real Time all’1,4%.

Ascolti tv daytime

Guess my Age su Tv8 all’1,6% e 357 mila, poi Deal With It su Nove all’1,9% e 429 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 317 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luce dei tuoi occhi)