Non c’è pace per Dazn (e scarseggiano anche gli abbonati…)

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: dopo aver ascoltato le pesanti parole del presidente di AgCom, la Commissione Trasporti e TLC della Camera invita il Governo a mettere in riga la piattaforma sul crac tecnologico e gli ascolti non certificati. A proposito di dati: rispetto all’anno scorso, Juventus-Milan è stata vista da un terzo dei telespettatori.

Dazn, spinta per più poteri ad Agcom su ascolti e qualità dello streaming

Il Sole 24 Ore, pagina 32, di Andrea Biondi.

Un documento con cui i parlamentari impegnano il Governo «ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, volte ad assicurare che Dazn e gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela» quanto a trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, «anche tramite l’Autorità competente ,assegnandole nel caso poteri di controllo e sanzionatori, come previsto per tutti gli operatori di servizi di comunicazione elettronica».

Ma al Governo è anche richiesto di assicurare garanzie al mercato per «le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da Dazn e da tutti gli altri operatori» e di attribuire «ad AgCom, attraverso idonei interventi legislativi, poteri» per imporre «l’adozione di tutte le modalità tecniche egli investimenti» in grado di scongiurare che «l’eventuale sovraccarico delle reti possa bloccare o rallentare il traffico dei dati, compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali».

Il calo di Juventus-Milan

È pronta la risoluzione, visionata dal Sole 24 Ore, annunciata dalla Commissione Trasporti e Tic della Camera in occasione dell’audizione del presidente AgCom Giacomo Lasorella. Un’indicazione forte al Governo a intervenire sul caso Dazn, sul fronte della tutela della qualità e su quello delle rilevazioni d’ascolto. L’indicazione di irrobustire le spalle di AgCom è chiara nel testo che la Commissione presieduta da Raffaella Paita punterebbe a votare entro la settimana. «Abbiamo inviato una ulteriore richiesta alla società per il riconoscimento di un adeguato e ormai improrogabile rimborso ai clienti. Parallelamente torniamo a invocare l’intervento delle Authority (AgCom e AgCm, ndr.) a garanzia del diritto degli utenti a usufruire di un servizio di qualità» è l’attacco di Federconsumatori, che arriva dopo un Juventus-Milan che non ha mancato di lasciare qualche scontento, anche se le “war-room” che hanno analizzato segnale e social non sembrano aver rilevato inciampi massivi o degni di particolare nota.

Quanto al tema degli ascolti il dato Auditel di Juventus-Milan, elaborato dallo Studio Frasi, ha indicato una audience media di 851mila spettatori contro i 2,4 milioni sui canali Sky per il match della scorsa stagione (9 maggio).

