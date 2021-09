Ascolti Tv 10 settembre: Carlo Conti e Vanessa Incontrada travolgono Bradley Cooper e Lady Gaga. Battesimi: Nuzzi bene, Zoro male

Su Rai 1 per Seat Music Awards 3 milioni e 19,3%. Staccatissimo su Canale 5 A Star is born, a 1,578 milioni e 9,7%. Lo zapping di Canale5 si dirige in parte su Rete4 e Quarto Grado fa 1,2 milioni e 8,1%. Propaganda Live parte sotto il 4%. Tra le native digitali: Su Real Time Bake Off Italia 632mila spettatori e 3,3%. Sul Nove Sento la Terra Girare 471mila e 2,6%.

Ascolti canori. Seat Music Awards confermano stesso numero di spettatori e share, o quasi, alla seconda prova dall’Arena di Verona. Sotto il 10% A Star is Born su Canale5, parte con l’8,1% Quarto Grado

Prove di autunno televisivo come natura del mezzo comanda venerdì 10 settembre. Uno show musicale alle prese con un filmone sentimentale e poi alcuni ritorni eccellenti e qualche chicca cinematografica nella griglia principale. Rai1 ha mandato in onda il secondo appuntamento consecutivo con i Seat Music Awards e Canale 5 ha programmato il cult rosa da premio A Star is born. La seconda sfida, indiretta, tra le produzioni, senza Maurizio Crozza ancora in campo, è stata quella tra Propaganda Live su La7 e Quarto Grado su Rete4, con Rai2 che invece si è arroccata sui telefilm crime. I film Shark -Il primo squalo su Italia 1 e 5 Il numero perfetto, sulla terza rete, e poi anche la seconda puntata di Bake Off su Real Time, hanno completato l’offerta delle reti principali. Ecco le scelte del pubblico secondo Auditel.

Su Rai1 i Seat Music Awards, con Carlo Conti e Vanessa Incotrada alla conduzione, hanno portato sul palco dell’Arena di Verona tanti personaggi della musica e dello spettacolo (tra gli altri Eleonora Abbagnato, gli Autogol, Annalisa, Loredana Bertè, Boomdabash, Colapesce e Dimartino, Diodato, Emma, Francesco Gabbani, Marco Masini, Gue Pequeno, Irama, Noemi, Carl Brave, Negramaro, Rocco Hunt, Nek, Malika Ayane, Loretta Goggi, Elettra Lamborghini). Dopo la presentazione a 3,149 milioni e 15,5%, lo show ha avuto 3,062 milioni di spettatori e 19,3% di share (la prima serata dell’evento aveva ottenuto 3,1 milioni ed il 19,8% di share). Su Canale 5 la pellicola drammatica A Star Is Born, con Bradley Cooper (anche regista) e Lady Gaga protagonisti, ha riscosso 1,578 milioni di spettatori e lo 9,7% di share. Su Rete 4 la prima puntata della nuova stagione di Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, Sabrina Scampini nel team di base, i casi di Denise Pipitone e Roberta Ragusa ancora in primo piano, ha avuto 1,194 milioni e 8,1% di share.

Giù dal podio un certo equilibrio tra la seconda rete pubblica e la seconda rete commerciale. Su Rai2 Ncis ha avuto 1,252 milioni e il 6,1%. E poi per Delitti in Paradiso 718mila e 5%. Su Italia1 il titolo pulp & shock Shark – Il primo squalo, con Jason Statham, ha totalizzato 1,185 milioni di spettatori e lo 6,5% di share.

Bocciata o quasi la proposta più sofisticata. Su Rai3 il film in prima tv 5 è il il numero perfetto, con Tony Servillo protagonista con Valeria Golino e Carlo Buccirosso, ha raccolto 607mila spettatori e il 3,12% di share. mentre su La7 la prima puntata di Propaganda Live, con Diego Bianchi (Zoro) alla conduzione e Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata in supporto, ha conquistato 541mila spettatori e il 3,92% di share (l’anno scorso battesimo a 777mila e 4,5%).

Inoltre da registrare. Tra le native digitali free. Vincono i dolci di Real Time

Su Real Time Bake Off Italia – Dolci in forno, ha conseguito 632mila spettatori e 3,3% di share. Sul Nove Sento la Terra Girare 471mila spettatori e 2,6%. Su TV8 Gomorra – La Serie 412mila spettatori e 2,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher a 375mila e 1,9%. Su Iris Atto di forza a 331mila e 1,8%. Su 20 Una spia e mezzo a 327mila e 1,7%. Su Rai Movie Genio della truffa a 302mila e 1,6%. Su Cine34 La Liceale nella classe dei ripetenti 279mila e 1,5%. Su Rai Premium Purchè finisca bene a 260mila e 1,35%. Su Rai4 Uomo senza sonno a 238mila e 1,23%.