Ascolti tv 14 giugno analisi: Storie Italiane boom con ‘Denise viva’. Gli Europei crescono ancora. E stasera c’è Francia-Germania

Siamo lontani dalla performance degli Europei precedenti e – in tema di partite senza l’Italia – dagli ascolti mondiali by Mediaset. Canale 5 schiera Can Yaman e sfiora il 10%, cala Report, stabile Porro. Ma il fenomeno di giornata è Eleonora Daniele che attraverso la ex pm Angioni spara la bomba: Denise Pipitone è viva e ha una figlia.

Ascolti Tv, europei calcio in prima serata: Spagna-Svezia ha avuto 5,673 milioni di spettatori ed il 25% su Rai1 e 833mila spettatori ed il 3,75% su Sky, per un totale di 6,5 milioni di spettatori ed il 28,8% di share

La tv non smette di sorprendere, anche e soprattutto quando inizia l’estate. Ieri – lunedì 14 giugno – a fare parlare è stato ancora il caso di Denise Pipitone. Che stavolta si è riacceso in day time, da Eleonora Daniele a Storie Italiane, dove la ex pm Angioni in diretta e senza preavviso ha sparato la bomba: “Denise è viva e ha una figlia”. Inutile dire che gli ascolti del programma, man mano che proseguiva, sono andati salendo vertiginosamente, superando nettamente il 20% di share, e arrivando al record stagionale. Cronaca nera a parte, gli Europei di calcio hanno contraddistinto ancora una volta la giornata tv. Ma qualche interrogativo è scontato, sull’andamento attuale.

Le partite delle Nazionali tendono a rendere complessivamente meno che in passato? E’ colpa della nuova smania di uscire la sera, naturale dopo gli sterminati periodi di coprifuoco e dell’inevitabile calo di penetrazione del mezzo o il fenomeno è più ‘strutturale’? Comunque sia, in avvio di Europei di calcio sia su Rai che su Sky siamo rimasti lontani dagli ascolti precedenti e – in tema di partite senza l’Italia – dagli ascolti di molte partite dei mondiali by Mediaset del 2016. Ma man mano che scendono in pista le nazioni più tradizionalmente protagoniste dei grandi tornei, però, le prestazioni stanno migliorando, e la prova del nove sarà il battesimo della Francia di questa sera. Ma vediamo qual è il trend finora, debolmente crescente.

Su Rai1, ad esempio, ieri lo zero a zero di Spagna-Svezia, caratterizzata dal catenaccio svedese, ha avuto 5,673 milioni di spettatori ed il 25%. Su Sky, inoltre, il match ha conseguito ulteriori 833mila spettatori ed il 3,75% di share, per un totale di 6,5 milioni di spettatori ed il 28,8% di share. Le furie rosse hanno battuto virtualmente quelle orange, in quanto ai meter. La sera prima, infatti, Olanda-Ucraina aveva avuto 4,940 milioni di spettatori con il 24% di share, e quindi 811mila spettatori con il 3,9% su Sky, con molti meno ascolti sull’ammiraglia pubblica e solo un po’ di pubblico on più sulla pay. Ma non c’è dubbio che il torneo sia in fase di espansione del proprio seguito (su Rai1 l’incontro Belgio-Russia, aveva conquistato sabato sera solo 4,2 milioni di spettatori ed il 21,9%).

E’ vero pure che la concorrenza al calcio si fa giorno dopo giorno sempre più flebile. Ieri Canale 5 se la è cavata mettendo in prima serata la soap turca Mr. Wrong-Lezioni d’amore, con Can Yaman, accontentandosi di 1,971 milioni ed il 9,8%. L’ammiraglia Mediaset ha fatto meglio di una Rai3 in calo. Report, infatti, parlando di Amazon e app usate per le chat, nonché delle richieste di cassa integrazione un po’ opportunistiche di molte aziende, ha portato a casa 1,895 milioni di spettatori e l’8,7%, in calo secco rispetto ai 2,329 milioni di spettatori ed il 10,4% di sette giorni prima e ai risultati delle puntate precedenti.

Rai2 per contro si è difesa decentemente con i telefilm (Hawaii Five-0 a 1,377 milioni di spettatori e 5,8% e Ncis New Orleans a 1,073 milioni e 4,9% di share) che hanno fatto nettamente meglio del film di Italia 1 (Apes Revolution a 737mila e 3,8%). Molto staccato da Sigfrido Ranucci, ma rimanendo sui soliti livelli, è arrivati Nicola Porro. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha infatti riscosso 971mila spettatori ed il 5,9% (1,055 milioni di spettatori ed il 5,7% sette giorni prima). In coda è arrivata la pellicola di la7, Julie & Julia con Meryl Streep, che ha avuto 601mila e 2,9% di share.

Le altre partite di giornata: Paperissima non parte col botto, va forte il day time di Rai1, in seconda serata The baker and the beauty batte Notti Europee

In access. Su Canale5 Paperissima Estate 2,920 milioni di spettatori con il 13,3%. Su Italia1 C.S.I. 1,026 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rai3 Nuovi eroi 1,051 milioni di spettatori e 5,2% e Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori e 7,3%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,475 milioni e 6,6% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,167 milioni e 5,6% di share e 1,152 milioni e 5,1%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 1,286 milioni di spettatori ed il 5,6%. In preserale. Su Rai1 Reazione a catena a 2,571 milioni di spettatori e 21,3% e 3,671 milioni di spettatori e 23,7%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,2 milioni di spettatori e 10,8%, Caduta libera 2 milioni di spettatori con il 13,7%. Su Rai3 il TGR 2,262 milioni di spettatori e 13,7%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina 14,1% e 17,3%; Storie Italiane 18,8% e 21,3% di share, con le notizie su Denise Pipitone, che secondo una ex pm sarebbe viva e madre di una figlia. Su Canale5 Mattino Cinque 16,5% e 16,3% e 12,6%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4%. Su Rai3 Agorà 6,7%, Elisir 4,8%. Su La7 Omnibus 4,3%, Coffee Break 3,3%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 17,1%. Su Canale 5 Forum in replica a 14,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 4,4% e 3,4%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,7%, Il paradiso delle signore in replica 12,1% e Vita in diretta 22,4% di share. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 18,3%, Mr Wrong-lezioni d’amore 16,7%, Love is in the air 17,2%. Milionario in incognito 10,3%. Su Rai2 il secondo appuntamento speciale con Ore 14 4.9%, l’amichevole Austria-Italia di calcio femminile ha ottenuto il 5.3%. Su Rai3 Geo Magazine 6,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,2%. Su La7 Tagadà 3% e Tagadoc 1,8%. In seconda serata su Rai1 Notti Europee 10,1%. Su Canale 5 il The baker and the beauty 10,2%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 4,3%. Belle Così 2,6%. Su Rai 3 Linea Notte 8,1%. Su Italia1 Final Destination 4,5%. Su Rete 4 La Versione di Barney 3,7%. Su La7 Lady Henderson Presenta 2,1%. Alle 20: Tg1 4,671 milioni e 24,5%, Tg5 3,592 milioni e 18,5%; TgLa7 a 1,139 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Storie Italiane)