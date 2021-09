Ascolti Tv analisi 9 settembre 2021: i Seat Music Awards cancellano Pelè. Del Debbio fa il picco con la Meloni. Chicago Fire batte Ncis

Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20, a 4,7 milioni e 25,2%. Poi Reazione a catena a 3,743 milioni e 25,4% e Anteprima Seat Music Awards a 3,741 milioni e 18,1%.

Non poteva esserci storia e vera gara nella sfida delle ammiraglie di giovedì 9 settembre. Da una parte c’era una serata evento sponsorizzata, quella dei Seat Music Awards, che nell’edizione 2021 è parsa allargare allo spettacolo in senso più ampio le proprie ambizioni di intrattenere, e dall’altra, su Canale5, il nuovo passaggio di un biopic un po’ fragile sulla vita e le imprese di Edson Arantes Do Nascimiento, ovverosia Pelè.

Con l’ammiraglia a fari bassi, c’era tanto spazio da conquistare per Rete4, che ieri ha fatto esordire la nuova stagione di Dritto e Rovescio, con una lunga intervista di Paolo Del Debbio a Giorgia Meloni, in un contesto in cui Rai2 e Italia 1 puntavano sui telefilm, Rai3 su una pellicola ‘selettiva’ come La Favorita, mentre su La7 c’era una puntata ‘furba’ e opportuna di Atlantide sull’11 settembre.

In prima serata

Alla fine ieri su Rai1 il battesimo dei Seat Music Awards, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione, avendo tra gli ospiti i mediasettari Maria De Filippi, Pio e Amedeo, ma anche tra gli altri Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Amadeus, Orietta Berti, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Gigi D’Alessio, Marco Giallini, Il Volo, Jerry Calà, Mahmood ed Elisa, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, ha avuto 3,153 milioni di spettatori e il 19,8% di share. Un risultato buono, che ha assicurato facilmente la vittoria alla prima rete pubblica, ma inferiore a quello della passata stagione: 4,1 milioni ed il 22,2% il 2 settembre del 2020. Su Canale 5 la pellicola Pelè ha portato a casa 1,9 milioni di spettatori ed il 10,8% di share, salvando la dignità. Mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio, ospitando pure, oltre al segretario di Fratelli d’Italia, anche Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco, Renato Brunetta, Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Giovanni Donzelli, Stefano Fassina, Giuseppe Cruciani, ha raccolto 1,1 milioni di spettatori con il 7,6%. Il picco di ascolti, alle 21.53, con la Meloni in collegamento: il programma è arrivato a sfiorare 1,7 milioni di spettatori. Mentre in seconda serata, alle 23.47, ha toccato l’11,1% di share, nella zona dei dibattiti furiosi. Del Debbio ieri ha fatto meglio dell’esordio del 2020 (1,026 milioni e 6,6%, sempre con Meloni), ma va considerato che nella passata stagione si era subito confrontato con Piazzapulita e non con Andrea Purgatori come ieri.

Molto equilibrio c’è stato tra le serie tv: su Rai2 Ncis ha prodotto 1,146 milioni di spettatori e il 5,8% di share; mentre il telefilm di Italia1, Chicago Fire, ha conquistato ben 1,3 milioni e il 6,3% di share con una puntata decisiva, battendo nettamente anche la pellicola in prima tv di Rai3 (La Favorita ha avuto 876mila spettatori e il 4,6%). L’ultima opzione di base della griglia, Atlantide su La7, ha conseguito 754mila spettatori e il 4,8% di share col focus su 11 settembre e Osama Bin Laden. Sullo stesso tema ha fatto bene anche Nove: 11 Settembre – Io c’ero ha raccolto 633mila spettatori ed il 3,2%.

In day time

In access. Su Rai1 l’antemprima dei Seat Music Awards ha avuto 3,741 milioni di spettatori e 18,1% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,949 milioni di spettatori con uno share del 14,1%. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 987mila spettatori con il 4,7%. Su Italia1 Ncis a 1,027 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1,012 milioni di spettatori e 5%, Un Posto al Sole 1,478 milioni di spettatori e 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia News ha riscosso 1,062 milioni e 5,2% nella prima parte e 1,2 milioni di spettatori e il 5,7% nella seconda parte. Su La7 per In Onda 1,1 milioni di spettatori e 5,3%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 389mila spettatori con 1,9%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It a 451mila spettatori con 2,2%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,281 milioni di spettatori e il 21,3% mentre Reazione a Catena ha riscosso 3,743 milioni di spettatori e il 25,4%. Su Canale5 Caduta Libera a 1,281 milioni di spettatori e 12,4% e 2,1 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 TgR a 2,329 milioni di spettatori con il 14,5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17%, Dedicato 15,5%. Su Canale5 Morning News 15,5% nella prima parte e 13,6% nella seconda parte. Su Rai3 Agorà 5,7%, 6,6% e 5,8%. Elisir 6,3%. Su La7 Omnibus 3,3%, Coffee Break 3,5%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,8% e 14,1%. Su Canale 5 la replica di Forum 16,1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 5,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,8%. Su La7 L’aria che tira 5,2% e 3,3%. Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito al 11%. La replica de Il Paradiso delle Signore al 10,7%. Estate in Diretta fa il 12,9% nella prima parte e il 16,4% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 18,5%, Una Vita 18,1% di share, Brave and The Beautiful 18,7%, Love is in the Air 17,6% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque inanella 13,1%, 13,6%. Su Rai3 Aspettando… Geo 4,8%, Geo 8,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 6,1%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose Nostre 9,9% di share. Su Canale 5 42 La vera storia di una leggenda americana 6,9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso 4,9%. Su Rai 3 Linea Notte 3,5%. Su Italia1 13 Hours 3,8%. Su Rete 4 Rogers Waters – The Wall 3,8% di share.

Tra le native digitali free in prima serata prevale lo speciale di Nove

Sul Nove 11 Settembre – Io C’ero ha raccolto 633mila spettatori con il 3,2%. Sul Rai Premium Rex a quota 357mila e 1,7%.Su Rai4 Escape Plan 3 – L’Ultima Sfida ha avuto 354mila spettatori con l’1,8%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha conseguito 335mila spettatori con l’1,8%. Su Iris 48 ore ha convinto 305mila spettatori con l’1,6%.

Sul Real Time Vite al limite a 288mila spettatori con l’1,5%. Sul RaiMovie Dove eravamo rimasti a quota 264mila spettatori con l’1,32%. Sul La5 La rivolta delle ex a 231mila spettatori con l’1,2%. Sul 20 Tartarughe Ninja 219mila spettatori con l’1,1%. Sul Cine34 Infelici e contenti 182mila spettatori con 0,94%.Sul TopCrime The Closer 174mila spettatori con 0,82%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)