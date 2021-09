Ascolti tv 9 settembre 2021: Conti e Incontrada stracciano Canale5

Ascolti tv: il concerto su Rai1 fa quasi il doppio di share del film Pelè

Quindicesima edizione per i premi musicali di Rai1, quest’anno intitolati Seat Music Awards 2021, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione per il decimo anno, che ha registrato il 19,84% di share media con 3,153 milioni di telespettatori, portando a casa però il 2,5% in meno rispetto all’edizione del 2020.

Seconda posizione per il film Pelè su Canale5 con il 10,79% e 1,919 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto l’11,6% e 1,7 milioni con la pellicola Aenne Burda – La donna del miracolo economico. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Fire su Italia1 con il 6,29% e 1,322 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la serie tv N.C.I.S. su Rai2 con il 5,53% e 1,156 milioni di spettatori, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 7,61% e 1,103 milioni e il film La favorita su Rai3 con il 4,57% e 876 mila. Si chiude con lo speciale Atlantide – 11 settembre, attacco alle Torri su La7 al 4,77% e 754 mila contatti, poi 11 settembre – Io c’ero su Nove al 3,2% e 633 mila e I delitti del BarLume su Tv8 all’1,8% e 335 mila.

Ascolti tv daytime

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,9% e 389 mila telespettatori, poi Deal With It su Nove al 2,2% e 451 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 313 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Seat Music Awards 2021)