Ascolti Tv 29 agosto 2021: Favino e Fiorellino battono Grand Hotel

Ascolti tv: nell’ultima domenica di agosto i numeri sono ancora bassi

Ultima domenica di ferie, per tanti, quella del 29 agosto, con in campo anche le squadre di Serie A alle 18.30, e poi le gare del Motomondiale ed un Gran Premio di Formula 1 durato due giri nel menù sportivo.

Alla sera Rai1 ha quindi programmato la commedia Chi m’ha visto e Canale ha risposto con la soap Grand Hotel. Su Rai2 è andato in onda il telefilm Ncis Los Angeles e poi anche Ncis New Orleans, mentre su Rai 3 c’è stata Camila Raznovich in versione prime time. Mediaset ha proposto la commedia Matrimonio al Sud su Italia 1 e Pressing Prima serata su Rete4. La replica di Atlantide sulla mala romana è stata la scelta puramente conservativa de La7. Questa la graduatoria definita da Auditel in base al numero di spettatori.

Prevale nettamente il film pugliese di Rai1, poi arriva la soap di Canale 5.

Su Rai1 la commedia Chi m’ha visto, con Piefrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, ma anche Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, ha riscosso 2,143 milioni di spettatori e 12,7%. Su Canale 5 la nuova puntata di Grand Hotel- Intrighi e Passioni, con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Pedro Alonso, ha conquistato 1,579 milioni di spettatori e 9,9%. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha avuto 1,175 milioni di spettatori e 6,2%. Ncis New Orleans ha riscosso 1,223 milioni e 6,8%. La domenica sportiva con Jacopo Volpi alla conduzione nella prima parte ha riscosso 8,7% di share.

Su Italia 1 la commedia Matrimonio al sud, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Gabriele Cirilli, Debora Villa, ha riscosso 1,043 milioni di spettatori e 6,1%. Su Rai Tre il nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate in versione da prima serata, con Camila Raznovich alla conduzione, ha avuto 895mila spettatori e il 5,3%. Su La7 per la replica di Atlantide, con Andrea Purgatori a indagare su Roma Criminale, 376mila spettatori e 2,9%.

Su Rete4 la trasmissione Pressing Prima serata, con Massimo Callegari e Monica Bertini alla conduzione e in studio Riccardo Trevisani, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Riccardo Ferri, Salvatorep Esposito, Federica Fontana, Mario Sconcerti e Giampiero Mughini, ha totalizzato 538mila spettatori e 3,1% e poi ha avuto 316mila spettatori e il 2,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Chi m’ha visto)