Ascolti Tv 19 gennaio tutti i dati: Chi m’ha visto 3 milioni (12,8%), Live 2,5 (14,1%). In sovrapposizione avanti D’Urso

Su Rai1 ascolti Chi m’ha visto 3 milioni e 12,8%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso 2,5 milioni e 14,1%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,288 mln e 9%. Su Sky Juve-Parma 1,768 mln e 6,8%, Su Italia1 Transformers-L’ultimo cavaliere 1,436 mln e 6,6%. Su La7 Non è L’Arena 1,354 mln e 6,7%. Su Rete4 Hachiko-Il tuo migliore amico 1,065mln e 4,5%. Su Rai3 Amore criminale 990mila e 4,1%.

Ascolti, sovrapposizione dalle 21.35 alle 23.34: Chi m’ha visto 2,998 milioni e 12,8%, Live Non è la D’Urso 3,064 milioni e 13,1%. Dinamiche: Rai1 avanti fino alle 22.25, poi in vetta Canale 5

Contesto: tre film, D’Urso, Fazio, Giletti, Pivetti e Juve-Parma sulla pay

C’era il calcio sulla pay a disturbare la programmazione generalista nella serata di domenica 19 gennaio, con un match di impatto medio, Juventus-Parma (a 1,768 milioni e 6,8% su Sky). In prime time questa l’offerta delle ammiraglie: su Rai1 c’era Beppe Fiorello con la pellicola Chi m’ha visto ed era alle prese con Live Non è la D’Urso su Canale5. Le altre? Su Rai2 c’erano i genitori di Giulio Regeni ed Uma Thurman a Che tempo che fa, su Rai3 Amore Criminale e su La7 a Non è l’Arena dopo Matteo Salvini c’era l’intervista a Tony Colombo e Tina Rispoli. In griglia, inoltre, altri due film: su Italia1 c’era l’action fantasy Transformers-L’ultimo cavaliere, su Rete 4 il cult drammatico Hachiko- Il tuo migliore amico. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Fiorello e Favino mettono in fila D’Urso, Fazio, Juve-Parma

Su Rai1 il nuovo passaggio del film Chi m’ha visto, diretto da Alessandro Pondi, con Giuseppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, ha ottenuto 3 milioni e il 12,8% di share. Quindi per Speciale Tg1 522mila e 4,92%.

Su Canale 5 per il primo passaggio del 2020 di Live Non è la D’Urso, con Barbara D’Urso alla conduzione e nel cast e tra gli ospiti tante presenze sorprendenti (Anna Oxa, di ritorno in tv dopo 4 anni; la madre di Luigi Favoloso e la sua ex Nina Moric; Alex Belli, la sua fidanzata Delia e le sue ex; la donna con le unghie più lunghe del mondo e Rodrigo Alves, il Ken umano diventato donna) 2,5 milioni e 14,1% dalle 21.15 alle 25.21; quindi per Tg5 Notte 591mila e 14,33%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto (in collegamento ingessata) e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati Paola Deffendi e Claudio Regeni (genitori di Giulio Regeni), Uma Thurman, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, il portavoce delle Sardine, Mattia Santori, in collegamento da Bologna, Elisa, ha conquistato 2,288 milioni di spettatori e il 9% con la prima parte dalle 21.07 alle 22.58; poi avendo al Tavolo fino alle 23.44 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ha ottenuto 1,621 milioni e 8,84%. Per La domenica sportiva 841mila spettatori e 8,6%. L’altra Ds a 248mila e 5,14%.

Su Italia 1 per il film Transformers-L’ultimo cavaliere, con Mark Wahlberg ed Anthony Hopkins, 1,436 milioni di spettatori e 6,63%; quindi per Blade II, 314mila e 4,91%.

Vola Giletti con Salvini, Colombo e Rispoli

Su La7 per la seconda puntata del 2020 di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e tra gli ospiti e gli intervistati Matteo Salvini, Tony Colombo e Tina Rispoli, Francesco Piccinini, Nunzia De Girolamo, Riccardo Bocca, Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Cinzia Leone, Giulia Salemi e Stefano Zecchi, 1,354 milioni di spettatori e 6,74% dalle 20.37 alle 24.57. Quindi per TgLa7 Notte 327mila e 5,16%.

Su Rete 4 il titolo drammatico 5 Hachiko – Il tuo migliore amico, con Richard Gere, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer protagonisti, ha totalizzato 1,065 milioni di spettatori e 4,5% di share. Quindi per Pressing Serie A, 415mila spettatori e 4,12% di share.

Su Rai Tre la nuova edizione di Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione e le storie in docufiction di donne uccise, ha ottenuto 990mila spettatori e il 4,1% dopo la presentazione a 722mila e 2,71%. Per Tg3 Mondo 538mila e 3,8%. E poi Sopravvissute a 376mila e 3,9%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna su Bonolis

Su Rai 1 per L’Eredità 3,642 milioni e 18,16% e 5,175 milioni e 23,15%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 3,1 milioni e 15,72%, per Avanti un altro! 3,971 milioni e 18%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,197 milioni e 10,4%; per il Tgr 2,789 milioni e 12,2%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 941mila e 3,94%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,382 milioni e 6,46% e Che tempo farà 1,074 milioni e 4,56%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 5 punti

Per il Tg1 5,459 milioni di spettatori ed il 22,63%; per il Tg5 4,330 milioni di spettatori ed il 17,75%, per il Tg La7 967mila spettatori ed il 4%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti oltre 7 punti

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,460 milioni e 20,7% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,4 milioni e 13,1% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,987 milioni e 7,7%. Su Rai3 per Blob 969mila spettatori e 3,83%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,154 milioni e 4,5% e 1,179 milioni e 4,46%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Chi m’ha visto, ieri su Rai1)