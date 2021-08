Ascolti Tv 22 agosto: Ricchi di fantasia batte Grand Hotel. Bene la Ds (in crescendo), male Pressing

Nella domenica del primo turno di campionato, bene Rai1, risale Canale 5, fa flop Rete4

Prima domenica, quella del 22 agosto, con in campo le squadre di Serie A alle 18.30 (non rilevate ancora le partite di Dazn, pesata l’unica sfida condivisa da Sky) e in prima serata, con Dazn protagonista e due emittenti in chiaro, Rai2 e Rete4, che hanno deciso di trasmettere prima, e non in seconda serata, i programmi di commento sul calcio, accompagnando quindi lo svolgimento del match serale.

Alla sera Rai1 ha quindi programmato la commedia Ricchi di fantasia e Canale ha risposto con la soap Grand Hotel. Su Rai2 è andato in onda il telefilm Ncis 12 e poi, dalle 21.50, la nuova edizione anticipata de La Domenica Sportiva, mentre su Rai 3 c’è stata Camila Raznovich in versione prime time. Mediaset ha proposto la commedia Din Don -Una parrocchia in due su Italia 1 e Pressing Prima serata su Rete4. La replica di Atlantide sul mostro di Firenze è stata la scelta puramente conservativa de La7. Questa la graduatoria della prima serata generata definita da Auditel in base al numero di spettatori.

Su Rai1 la commedia Ricchi di fantasia, con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto, ma anche Matilde Gioli, Valeria Fabrizi, Antonio Catania, Paolo Calabresi, ha riscosso 2,198 milioni di spettatori e 14,5%.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grand Hotel- Intrighi e Passioni, con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Pedro Alonso, ha conquistato 1,454 milioni di spettatori e 11,5%.

Su Rai2 Ncis – in onda fino alle 22.00 circa – ha avuto 1,088 milioni di spettatori e 6,7%. La prima puntata de La domenica sportiva con Jacopo Volpi alla conduzione ha riscosso 588 mila e 3,9% di share fino alle 22.43 e poi 946mila e 9% tra le 22.43 e le 24.30.

Su Italia 1 la commedia Din Don -Una parrocchia in due, con Enzo Salvi e Maurizio Battista, ha riscosso 795mila spettatori e 5,3%.

Su Rai Tre il nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate in versione da prima serata, con Camila Raznovich alla conduzione, ha avuto 608mila spettatori e il 4,4%.

Su La7 per la rerplica di Atlantide, con Andrea Purgatori a indagare sul mostor di Firenze, 412mila spettatori e 3,4%.

Su Rete4 la trasmissione Pressing Prima serata, con Massimo Callegari e Monica Bertini alla conduzione e in studio Riccardo Trevisani, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu e Valentina Giacinti ha totalizzato nelle presentazione 494 mila spettatori e 2,4% e poi tra le 21.59 e le 24.54 ha avuto 316mila spettatori e il 2,9%.