Ascolti Tv 20 agosto: Serena Rossi (in replica) batte Ines dell’anima mia e Chicago P.D. Al 5,2% Di Mare su Kabul. Sky fa l’1% con la B

Ascolti calcio, Frosinone-Parma a 160 mila su Sky. Ritarda fino al primo settembre l’arrivo dei dati di Dazn

Tante repliche ma anche qualche trasmissione più croccante e il calcio della Serie B (Frosinone-Parma ha avuto 160 mila spettatori e 1% su Sky), in attesa dell’esordio della Serie A, venerdì 20 agosto nella griglia tv. Rai1 ha di nuovo schierato lo show con Serena Rossi, Canzone Segreta, fin qui capace anche al secondo passaggio di battere la concorrenza di Canale 5 e della soap inedita Ines dell’anima mia. Rai2 (un film drammatico) e Rai3 (una puntata speciale di Frontiere sulla vicenda afghana) si sono impegnate un po’ di più. Il telefilm poliziesco di Italia 1 (Chicago P.D.), la replica de Il Terzo Indizio su Rete4, un film cult di La7 hanno completato il menù principale. La classifica degli ascolti in termini di numero di spettatori è stata la seguente.

Su Rai1 la replica di Canzone Segreta con Serena Rossi alla conduzione ha riscosso 1,550 milioni di spettatori e l’11,3% di share.

Su Canale5 la serie tv Ines dell’anima mia, ha conseguito 1,188 milioni di spettatori e 8,8% di share.

Su Italia1 il telefilm Chicago P.D. ha attratto 1,115 milioni di spettatori con uno share del 7,3%.

Su Rai2 il film Il mio incubo viene dal passato, con Frank Gerrish e Jakie Moore, ha convinto 870mila spettatori con il 5,8%.

Su Rai3 Speciale Frontiere-Fuga da Kabul, con Franco Di Mare alla conduzione, e in supporto Lucia Annunziata, Antonio Di Bella, Lucia Goracci, Giovanna Botteri, ha raccolto 737mila spettatori (5,2%).

Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio ha conseguito 682mila spettatori (5,6%).

Su La7 per la pellicola vintage I Cannoni di Navarrone, con Gregory Peck, David Niven ed Anthony Quinn, 298mila spettatori e 2,3%.

Super Il Giovane Montalbano su RaiPremium

Da registrare inoltre su Tv8 Gomorra – La Serie a 444mila e 3%. Sul Nove Sono Romano ma non è Colpa Mia 368mila e 2,8%. Su Rai Premium Il Giovane Montalbano a 534mila spettatori e 3,6%. Su 20 In The Blood a 393 mila e 2,6%. Su Rai Movie Sodoma e Gomorra a 272mila e 2%. Su RealTime SuperNanny 255mila e 2%. Su Cine34 Amarcord a 286mila e 1,9%. Su Top Crime Poirot a 278mila e 1,8%. Su Iris White Noise a 358mila e 2,4%.