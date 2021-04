Sky si consola (un po’) con la Serie B

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: poca spesa, ma quanta resa? Tutto dipende se qualcuno (per esempio Dazn) metterà le mani sui diritti streaming del campionato cadetto oppure no.

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Sky Italia si porta a casa i diritti della Serie B di calcio 2021-2024 sia per il pacchetto 1 relativo alle piattaforme satellitare e digitale terrestre, sia per il pacchetto 2 relativo alle piattaforme Internet/mobile. Poiché l’offerta al mercato messa a punto dalla Lega Serie B era per trasmissioni non esclusive, ora, alla adesione di Sky, potranno aggiungersi anche quelle di altri soggetti entro il 15 giugno. Se Sky sarà l’unica ad aderire, pagherà 16 milioni di euro per il pacchetto 1 e 16 milioni di euro per il pacchetto 2, per un totale di 32 milioni di euro (un bel salto rispetto ai 24 milioni annui del triennio precedente, di cui 22 milioni da Dazn e due milioni dalla Rai).

Se invece ci saranno due licenziatari, ciascun pacchetto sarà pagato 12 milioni da ogni operatore, prezzo che scenderà a 10 milioni a testa in caso di tre licenziatari. E ci sono probabilità che questo accada soprattutto per il pacchetto 2 Internet/mobile, per il quale avevano manifestato un interesse preliminare sia Dazn, sia Eleven Sports.

