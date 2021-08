Dopo Amazon, Sky vuole l’accordo con Dazn per la Serie A nei bar

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: al momento è in corso la negoziazione tra l'operatore streaming e la controllata di Comcast, che dovrà avere il via libera dell'assemblea. Un business stimato in almeno 40 mila locali e 100 milioni di ricavi.

Dazn tratta le licenze con Sky

MF – Milano Finanza, pagina 10, di Manuel Follis.

Viste da fuori le vicende relative alla trasmissione del calcio in Italia assomigliano a quelle di una telenovela. Ieri è stata convocata la prossima assemblea della Lega Serie A, che si terrà nella mattinata del 13 agosto. All’ordine del giorno ci sarà anche la richiesta di Dazn di deroga per la «concessione a un primario operatore di una sublicenza non esclusiva dei diritti audiovisivi del Campionato Serie A fruibili da parte dei soli Utenti Commerciali». In ballo c’è la trasmissione delle 7 partite di cui Dazn detiene i diritti in esclusiva all’interno dei locali pubblici, ossia hotel, bar e ristoranti. Il «primario operatore» cui si fa riferimento nell’ordine del giorno è Sky, che attraverso il sistema Sky Business offre al momento la diffusione più capillare tra i locali pubblici.

Non è detto che le trattative tra Dazn e Sky vadano a buon fine, ma è già sintomatico che nel corso di quello che da molti viene definito uno scontro tra Sky e Tim, l’operatore Dazn che ha siglato una partnership con l’operatore tlc guidato da Luigi Gubitosi, stia anche lavorando a un’intesa con Sky. C’è chi legge questa iniziativa come un’operazione fisiologica, visto che per Dazn (che già aveva un accordo con Sky Business) è fondamentale non lasciare senza Serie A tutti i gestori che fino all’anno scorso trasmettevano le partite. C’è però chi invece vorrebbe leggere in questi movimenti industriali anche le prove tecniche per una pax sul calcio.

Se Tim entra nel mercato Business

Va detto che in parallelo Dazn starebbe lavorando a un accordo anche con Tim e non è escluso che in una successiva assemblea l’operatore streaming possa fare richiesta di una seconda sub-licenza per permettere anche all’operatore telefonico di garantire la trasmissione nei locali pubblici (sempre qualora Telecom Italia valutasse l’opportunità di entrare in questo segmento di mercato). Ci sono un po’ di «se» da sistemare. Se Dazn troverà l’accordo con Sky e se l’assemblea approverà la sub-licenza, hotel, bar e ristoranti potranno tirare un sospiro di sollievo e trasmettere sia le partite di Serie A sia quelle di Champions League.

Lunedì scorso, infatti, Sky ha siglato un accordo triennale con Amazon che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera di Champions League oltre alla Supercoppa (che quest’anno vedrà scontrarsi Chelsea e Villareal) trasmesse da Amazon Prime Video, a partire dalla prossima stagione e per il triennio 2021/2024.

(Continua su MF – Milano Finanza)

(Nella foto una partita di Serie A)