Serena Rossi: torno a Sanremo vestita come Mia Martini

Anche il vestito che Serena Rossi indosserà domani a Sanremo, un abito di Armani lungo e grigio scuro, è un’eredità di Mia Martini. «Armani, che la vestiva, mi ha scelta dopo avermi vista in Io sono Mia». Un film tv del 2019 in cui Rossi (vista a febbraio nella fiction Rai Mina Settembre), interpretava la cantante nell’anno del suo ritorno a Sanremo, premiato dal pubblico e capace di cambiare rotta alla carriera della 35enne napoletana. «La gente sentiva che Mia Martini aveva bisogno di un risarcimento, e io volevo mettermi in gioco».

All’Ariston in veste di ospite («Loredana Bertè è stata straordinaria l’altra sera, è rinata»), Rossi presenterà il suo nuovo programma Canzone Segreta, in onda su Rai1 dal 12 marzo, annunciando per la prima volta gli ospiti della trasmissione, adattamento di un format francese che mette in gioco sette personaggi dello spettacolo sul terreno delle loro canzoni preferite.

Cantante, conduttrice e attrice, per Rossi, che a Sanremo canterà («Ancora stiamo capendo cosa: a me piacerebbe portare le canzoni di Frozen, che amano tanto i bambini») il palco di Sanremo da mattatore unica è un orizzonte «lontano. Non mi sentirei pronta, ci vuole esperienza. Per adesso affronterò da ospite questo Sanremo strano, senza pubblico. Sicuramente peserà in termini di energia. Ma Sanremo andava fatto, sarebbe stato un brutto colpo farne a meno».

